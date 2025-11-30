Κιμ Γιονγκ Ουν: Eξήρε τον ρόλο της πολεμικής αεροπορίας της Βόρειας Κορέας στην πυρηνική αποτροπή – Υποσχέθηκε νέα «στρατηγικά μέσα»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επαίνεσε τον ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας στη διατήρηση της πυρηνικής αποτροπής της χώρας και προανήγγειλε ότι θα εξοπλιστεί με νέα στρατηγικά στρατιωτικά μέσα, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας και της επιχειρησιακής της ικανότητας.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 80 χρόνια από τη σύσταση της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγιάνγκ. Ο Κιμ, συνοδευόμενος από την κόρη του Τζου Άε — η οποία θεωρείται πιθανή διάδοχός του — παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη, επιθεώρησε drones και αυτοκινούμενους εκτοξευτές πυραύλων, ενώ φωτογραφίες από την εκδήλωση δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Rodong Sinmun.

Σε ομιλία του, ο Κιμ δήλωσε πως «η Πολεμική Αεροπορία θα λάβει νέα στρατηγικά στρατιωτικά μέσα και θα της ανατεθεί ένα νέο σημαντικό καθήκον», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Τόνισε ακόμη ότι οι προσδοκίες της χώρας από την Πολεμική Αεροπορία είναι «μεγάλες», σημειώνοντας πως «πρέπει να αποκρούει και να ελέγχει αποφασιστικά κάθε είδους πράξεις κατασκοπείας και πιθανές στρατιωτικές προκλήσεις των εχθρών».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Βόρεια Κορέα έχει ξεκινήσει μαζική παραγωγή drones FPV (First Person View), μικρών εναέριων οχημάτων εξοπλισμένων με κάμερες που μεταδίδουν απευθείας εικόνα στον χειριστή, αλλά και μεγαλύτερων επιθετικών drones, με στόχο να ενισχύσει το οπλοστάσιό της και να βελτιώσει την επιτήρηση και την τακτική της ισχύ.

Την ίδια ώρα, η Πιονγιάνγκ δεν έχει ανταποκριθεί στις προτάσεις της Νότιας Κορέας για στρατιωτικές συνομιλίες, οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή τυχαίων συγκρούσεων κατά μήκος των κοινών συνόρων. Η Σεούλ είχε προτείνει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη διεξαγωγή διαλόγου για τη στρατιωτική διαχωριστική γραμμή, μετά από επανειλημμένες εισβολές βορειοκορεατικών στρατευμάτων.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Πιονγιάνγκ έχει προβεί σε «ακραίες ενέργειες» εγκαθιστώντας τριπλά στρώματα συρματοπλέγματος κατά μήκος των συνόρων, επισημαίνοντας πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Έχουμε πλέον φτάσει σε μια κατάσταση όπου δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να συμβεί μια τυχαία σύγκρουση», προειδοποίησε ο Λι, προσθέτοντας: «Όλες οι γραμμές επικοινωνίας έχουν διακοπεί. Αρνούνται κάθε διάλογο και επαφή. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση».

Οι εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο αυξάνονται συνεχώς, με τη Βόρεια Κορέα να επιδεικνύει στρατιωτική ισχύ και τη Νότια Κορέα να ζητά διάλογο για την αποκλιμάκωση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ένδειξη προσέγγισης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

