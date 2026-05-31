ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινά κρατούμενος ένας από τους δύο λογιστές για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών άρχισε την Παρασκευή το πρωί, με τους πρώτους δώδεκα εμπλεκόμενους να παρουσιάζονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Μετά τις καταθέσεις τους, οι δώδεκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν ελεύθεροι και αποφυλακίστηκαν. Οι απολογίες συνεχίστηκαν και το Σάββατο.

Με την απόφαση τους, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας συμφώνησαν ότι πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων αδελφών, που είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους, είναι ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με την δικογραφία πλην των δύο αδελφών, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση είχαν πρόσωπα εμπλεκόμενα με συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Ένας εξ αυτών, έχει θέση αντιδημάρχου σε Δήμο της Κρήτης και συνδέεται με ΚΥΔ από το 2021. Ο εν λόγω κατηγορούμενος, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει εμπλακεί σε παράνομη ενέργεια. Όπως φέρεται να είπε απολογούμενος, δεχόταν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις χωρίς να έχει δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας . “Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis”, είπε στον Ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 22 αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της: Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

