Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στις Συκιές

Αστυνομικοί εντόπισαν παιδί ηλικίας περίπου 4,5 ετών να κινείται μόνο του σε δρόμο στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι γονείς, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, και άμεσα ξεκίνησαν διαδικασίες για τον εντοπισμό των γονέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επίβλεψη του παιδιού είχε αναλάβει προσωρινά η ανήλικη αδελφή του, ωστόσο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί βγήκε από το σπίτι και βρέθηκε μόνο του στον δρόμο.

Οι γονείς, ένας 41χρονος και μία 39χρονη, συνελήφθησαν από τις αρχές, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε χωρίς επιτήρηση εκτός κατοικίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.