Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στις Συκιές

Ένα 4,5 ετών παιδί βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο στις Συκιές Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου. Οι γονείς του, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθησαν από την αστυνομία, καθώς το παιδί φέρεται να είχε βγει από το σπίτι ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη της ανήλικης αδελφής του. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Αστυνομία, περιπολικό, Κρήτη, Χανιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί εντόπισαν παιδί ηλικίας περίπου 4,5 ετών να κινείται μόνο του σε δρόμο στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι γονείς του παιδιού, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών.
  • Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε χωρίς επιτήρηση εκτός κατοικίας, ενώ την επίβλεψή του είχε αναλάβει προσωρινά η ανήλικη αδελφή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αστυνομικοί εντόπισαν παιδί ηλικίας περίπου 4,5 ετών να κινείται μόνο του σε δρόμο στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι γονείς, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, και άμεσα ξεκίνησαν διαδικασίες για τον εντοπισμό των γονέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επίβλεψη του παιδιού είχε αναλάβει προσωρινά η ανήλικη αδελφή του, ωστόσο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί βγήκε από το σπίτι και βρέθηκε μόνο του στον δρόμο.

Οι γονείς, ένας 41χρονος και μία 39χρονη, συνελήφθησαν από τις αρχές, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε χωρίς επιτήρηση εκτός κατοικίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ