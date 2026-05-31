Έβρος: Μετανάστες εντοπίστηκαν σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων

Ασυνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στον Έβρο, καθώς όπως φαίνεται σε πλάνα του ΕΡΤnews, 2 Ρουμάνοι διακινητές φέρονται να χρησιμοποιούσαν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για τη μεταφορά έξι Σομαλών προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες εισήλθαν στην Ελλάδα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας με όχημα και ρουμανικές πινακίδες, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Βουλγαρίας πριν περάσουν στον ελληνικό χώρο. Στην περιοχή του Έβρου φέρονται να παρέλαβαν τους έξι μετανάστες, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου εκτιμάται ότι θα παραδίδονταν σε άλλα μέλη του κυκλώματος

Οπτικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤnews δείχνει το όχημα με το ειδικό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί οι μετανάστες, προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους κατά τη μεταφορά. Κάθε μετανάστης είχε πληρώσει 4.000 ευρώ για την μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον επαρχιακό δρόμο Μικρού Δερείου – Ορμενίου, κοντά στην Αβδέλλα, έκριναν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο.

Ο Ρουμάνος είχε στην κατοχή του και πλαστά χαρτονομίσματα.