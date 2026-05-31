Συρία: Πλημμύρες στον Ευφράτη – Επλήγησαν πάνω από 2.400 οικογένειες από την πρωτοφανή άνοδο της στάθμης

Περισσότερες από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της ανατολικής Συρίας επλήγησαν από σφοδρές πλημμύρες στον ποταμό Ευφράτη, που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις και το άνοιγμα φραγμάτων στην Τουρκία. Οι συριακές αρχές, σε συνεργασία με την τουρκική πλευρά, έλαβαν μέτρα για τη μείωση της στάθμης των υδάτων, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης και η ηγεσία της χώρας επισκέφθηκαν την πληγείσα περιοχή.

  • Περισσότερες από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της ανατολικής Συρίας έχουν πληγεί από τις σφοδρές πλημμύρες στον ποταμό Ευφράτη, με χωριά να πλημμυρίζουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις να υφίστανται ζημιές.
  • Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από «την αφθονία της τρέχουσας περιόδου των βροχοπτώσεων και το άνοιγμα των θυρών σε φράγματα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού στο τουρκικό έδαφος». Το υπουργείο Ενέργειας άνοιξε πύλες υπερχείλισης στο φράγμα του Ευφράτη για πρώτη φορά σε 30 χρόνια.
  • Οι προσπάθειες της συριακής ηγεσίας με την τουρκική πλευρά «είχαν ως αποτέλεσμα την έναρξη της μείωσης των ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο συριακό έδαφος μέσω του ποταμού Ευφράτη», με τα επίπεδα του ποταμού να βελτιώνονται σταδιακά. Ο Πρόεδρος της Συρίας επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή.

Περισσότερες από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της ανατολικής Συρίας έχουν πληγεί από τις σφοδρές πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά την απότομη άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Ευφράτη.

Η υπερχείλιση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χωριά, να υποστούν σοβαρές ζημιές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να διακοπεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Συρίας, οι πλημμύρες προκλήθηκαν από «την αφθονία της τρέχουσας περιόδου των βροχοπτώσεων και το άνοιγμα των θυρών σε φράγματα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού στο τουρκικό έδαφος».

Το Ντέιρ Εζόρ και η γειτονική Ράκκα έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή από τη στιγμή που ξεκίνησε η έξαρση του φαινομένου, στις 26 Μαΐου.

Χαρακτηρίζοντας την αύξηση των ροών από τα σύνορα ως «πρωτοφανή», το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι άνοιξε τρεις πύλες υπερχείλισης στο Φράγμα του Ευφράτη της Συρίας για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η πίεση στη δομή του φράγματος.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες της συριακής ηγεσίας με την τουρκική πλευρά «είχαν ως αποτέλεσμα την έναρξη της μείωσης των ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο συριακό έδαφος μέσω του ποταμού Ευφράτη».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Ενέργειας, Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ, δήλωσε ότι «τα επίπεδα του νερού κατά μήκος του ποταμού Ευφράτη βελτιώνονται σταδιακά έπειτα από τεχνικά μέτρα που λήφθηκαν στο φράγμα», προσθέτοντας ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση μέχρι η στάθμη να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα.

Τραγικός απολογισμός και επιχείρηση των αρχών

Κατά τις πρώτες ώρες των πλημμυρών, τρία παιδιά σκοτώθηκαν όταν πήγαν να κολυμπήσουν στον Ευφράτη, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του υπουργού Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Καταστροφών της Συρίας, Ραέντ αλ-Σάλεχ.


Τα ορμητικά νερά ανάγκασαν επίσης δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ άφησαν αρκετά χωριά μερικώς απομονωμένα, καθώς δρόμοι και περάσματα του ποταμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να ενισχύσουν τις όχθες του ποταμού, να απομακρύνουν κατοίκους από ευάλωτες τοποθεσίες και να αξιολογήσουν τις ζημιές στις δημόσιες υποδομές.

Ο αλ-Σάλεχ ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι τα επίπεδα του νερού έχουν επανέλθει στο κανονικό και δεν έχουν αναφερθεί νέες πλημμύρες.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, πραγματοποίησε επίσκεψη στην επαρχία του Ντέιρ Εζόρ, συνοδευόμενος από κυβερνητική αποστολή, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τις ανθρωπιστικές συνθήκες των κοινοτήτων που επλήγησαν.

