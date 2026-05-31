Συρία: Πλημμύρες στον Ευφράτη – Επλήγησαν πάνω από 2.400 οικογένειες από την πρωτοφανή άνοδο της στάθμης

Περισσότερες από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της ανατολικής Συρίας έχουν πληγεί από τις σφοδρές πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά την απότομη άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Ευφράτη.

Η υπερχείλιση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χωριά, να υποστούν σοβαρές ζημιές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να διακοπεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Συρίας, οι πλημμύρες προκλήθηκαν από «την αφθονία της τρέχουσας περιόδου των βροχοπτώσεων και το άνοιγμα των θυρών σε φράγματα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού στο τουρκικό έδαφος».

Το Ντέιρ Εζόρ και η γειτονική Ράκκα έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή από τη στιγμή που ξεκίνησε η έξαρση του φαινομένου, στις 26 Μαΐου.

Χαρακτηρίζοντας την αύξηση των ροών από τα σύνορα ως «πρωτοφανή», το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι άνοιξε τρεις πύλες υπερχείλισης στο Φράγμα του Ευφράτη της Συρίας για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η πίεση στη δομή του φράγματος.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες της συριακής ηγεσίας με την τουρκική πλευρά «είχαν ως αποτέλεσμα την έναρξη της μείωσης των ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο συριακό έδαφος μέσω του ποταμού Ευφράτη».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Ενέργειας, Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ, δήλωσε ότι «τα επίπεδα του νερού κατά μήκος του ποταμού Ευφράτη βελτιώνονται σταδιακά έπειτα από τεχνικά μέτρα που λήφθηκαν στο φράγμα», προσθέτοντας ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση μέχρι η στάθμη να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα.

نبشرأهلنا في دير الزور والرقة بأن مناسيب نهر الفرات بدأت بالانخفاض التدريجي بعد تخفيض التمريرات المائية عبرسدالفرات وبدء تطبيق الإجراءات التشغيلية اللازمة لمعالجة الارتفاعات التي شهدها النهرخلال الأيام الماضية

كل المحبة والسلام لأهلنا في الرقة ودير الزور ونسأل الله السلامة للجميع pic.twitter.com/slPPvmFCsA — م. محمد البشير (@EMAlbasheir) May 29, 2026

Τραγικός απολογισμός και επιχείρηση των αρχών

Κατά τις πρώτες ώρες των πλημμυρών, τρία παιδιά σκοτώθηκαν όταν πήγαν να κολυμπήσουν στον Ευφράτη, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του υπουργού Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Καταστροφών της Συρίας, Ραέντ αλ-Σάλεχ.

بشرى سارة الى أهلنا في الرقة ودير الزور تم اغلاق البوابة الرابعة وسيتم بعدها انخفاض منسوب النهر تدريجيا وماتزال غرف العمليات مستنفرة وتعمل بكل طاقتها نتمنى السلامة والخير والامان لأهلنا https://t.co/hCvylVOPEb — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) May 30, 2026



Τα ορμητικά νερά ανάγκασαν επίσης δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ άφησαν αρκετά χωριά μερικώς απομονωμένα, καθώς δρόμοι και περάσματα του ποταμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να ενισχύσουν τις όχθες του ποταμού, να απομακρύνουν κατοίκους από ευάλωτες τοποθεσίες και να αξιολογήσουν τις ζημιές στις δημόσιες υποδομές.

Ο αλ-Σάλεχ ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι τα επίπεδα του νερού έχουν επανέλθει στο κανονικό και δεν έχουν αναφερθεί νέες πλημμύρες.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, πραγματοποίησε επίσκεψη στην επαρχία του Ντέιρ Εζόρ, συνοδευόμενος από κυβερνητική αποστολή, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τις ανθρωπιστικές συνθήκες των κοινοτήτων που επλήγησαν.