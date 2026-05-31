Ιράν: Η αστυνομία έκλεισε καφετέρια με την κατηγορία ότι προωθούσε «τον σατανισμό» – Βίντεο με τους θαμώνες… να ακούνε «δυτική μουσική»

Η αστυνομία στο Ιράν προχώρησε στο σφράγισμα μιας καφετέριας με την κατηγορία ότι προωθούσε αυτό που οι αρχές αποκάλεσαν «σατανιστικές δραστηριότητες», όπως μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο -χωρίς ήχο- από το εσωτερικό του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βαλιάσρ της Τεχεράνης.

📹 پلمب کافه‌ای مروج #شیطان‌پرستی در خیابان ولیعصر تهران بر اساس اطلاعات واصله مشتریان این کافه شامل دختران و پسران جوان، در وضعیتی غیر طبیعی و با حرکاتی عجیب و غریب، که از آن به عنوان شیطانی یاد شده، مشاهده گردیدندhttps://t.co/1TYx58SLCU pic.twitter.com/usmaFkOrig — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) May 31, 2026



Στο σχετικό οπτικό υλικό εμφανίζονται άνδρες και γυναίκες να κάθονται μαζί γύρω από τραπέζια κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μουσικής εκδήλωσης.

Στα πλάνα, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους φαίνονται να χειροκροτούν, να βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα και να κουνάνε τα κεφάλια τους στον ρυθμό, την ώρα που ένας καλλιτέχνης ερμηνεύει μπροστά από ένα μικρόφωνο και ένα αναλόγιο.

Οι κατηγορίες για «δυτική μουσική» και «παρεκκλίνουσες αίρεσεις»

Σύμφωνα με το Iran International, η αστυνομία δημόσιων χώρων της Τεχεράνης κινητοποιήθηκε και παρενέβη αφότου έλαβε αναφορές σχετικά με τη δράση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Police in Iran sealed a cafe over accusations that it promoted what authorities called “satanic activities,” state media reported on Sunday. A video from inside the cafe on Tehran’s Valiasr Street was also released, which appeared to show men and women seated around tables… pic.twitter.com/YbpOGfjKas — Iran International English (@IranIntl_En) May 31, 2026



Οι αρχές κατηγόρησαν την καφετέρια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων δυτικής μουσικής, καθώς και για το γεγονός ότι αποτελούσε περιβάλλον συνεύρεσης για αυτό που οι αξιωματικοί περιέγραψαν ως «παρεκκλίνουσες αιρέσεις», στις οποίες συμμετείχαν νέοι άνδρες και γυναίκες.



Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι πελάτες του καταστήματος εθεάθησαν να προβαίνουν σε «παράξενες και ασυνήθιστες κινήσεις».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), η αστυνομία της Τεχεράνης ανακοίνωσε: «Η ευθύνη για τη διατήρηση της ηθικής υγείας της κοινωνίας βαρύνει όλους. Ένας χώρος που φαινομενικά έχει δημιουργηθεί για αναψυχή και διασκέδαση δεν πρέπει να μετατραπεί σε πλατφόρμα προώθησης παρεκκλίσεων και παραληρητικών ή λανθασμένων πεποιθήσεων».

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشت مشتریان این کافه که دختران و پسران جوان بودند، در وضعیتی «غیرطبیعی» و با حرکاتی که از سوی ماموران «عجیب» و «شیطانی» توصیف شده، مشاهده شدند — ایران اینترنشنال – خبر فوری (@IranIntlbrk) May 31, 2026



«Η επιδίωξη του κέρδους δεν πρέπει να υπερισχύει των ηθικών και νομικών αρχών. Ζητείται επίσης από τις οικογένειες να είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά τις δραστηριότητες των παιδιών τους, ιδίως κατά την εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή».

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν καταστέλλει συστηματικά εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον δυτικό τρόπο ζωής, σημειώνει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2024, η αστυνομία είχε συλλάβει περισσότερα από 260 άτομα που συμμετείχαν σε ένα φεστιβάλ ροκ μουσικής, χαρακτηρίζοντας τότε τη συγκεκριμένη εκδήλωση ως «σατανιστική συγκέντρωση».