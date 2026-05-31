Ιράν: Η αστυνομία έκλεισε καφετέρια με την κατηγορία ότι προωθούσε «τον σατανισμό» – Βίντεο με τους θαμώνες… να ακούνε «δυτική μουσική»

Η αστυνομία στο Ιράν σφράγισε μια καφετέρια στην Τεχεράνη, κατηγορώντας την για προώθηση «σατανιστικών δραστηριοτήτων», διοργάνωση εκδηλώσεων δυτικής μουσικής και φιλοξενία «παρεκκλινουσών αιρέσεων». Το περιστατικό αποτελεί μέρος της συστηματικής καταστολής του δυτικού τρόπου ζωής από το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας.

Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αστυνομία στο Ιράν προχώρησε στο σφράγισμα μιας καφετέριας με την κατηγορία ότι προωθούσε αυτό που οι αρχές αποκάλεσαν «σατανιστικές δραστηριότητες».
  • Οι αρχές κατηγόρησαν την καφετέρια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων δυτικής μουσικής, καθώς και για το γεγονός ότι αποτελούσε περιβάλλον συνεύρεσης για «παρεκκλίνουσες αιρέσεις».
  • Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν καταστέλλει συστηματικά εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον δυτικό τρόπο ζωής.

Η αστυνομία στο Ιράν προχώρησε στο σφράγισμα μιας καφετέριας με την κατηγορία ότι προωθούσε αυτό που οι αρχές αποκάλεσαν «σατανιστικές δραστηριότητες», όπως μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο -χωρίς ήχο- από το εσωτερικό του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βαλιάσρ της Τεχεράνης.


Στο σχετικό οπτικό υλικό εμφανίζονται άνδρες και γυναίκες να κάθονται μαζί γύρω από τραπέζια κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μουσικής εκδήλωσης.

Στα πλάνα, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους φαίνονται να χειροκροτούν, να βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα και να κουνάνε τα κεφάλια τους στον ρυθμό, την ώρα που ένας καλλιτέχνης ερμηνεύει μπροστά από ένα μικρόφωνο και ένα αναλόγιο.

Οι κατηγορίες για «δυτική μουσική» και «παρεκκλίνουσες αίρεσεις»

Σύμφωνα με το Iran International, η αστυνομία δημόσιων χώρων της Τεχεράνης κινητοποιήθηκε και παρενέβη αφότου έλαβε αναφορές σχετικά με τη δράση της συγκεκριμένης επιχείρησης.


Οι αρχές κατηγόρησαν την καφετέρια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων δυτικής μουσικής, καθώς και για το γεγονός ότι αποτελούσε περιβάλλον συνεύρεσης για αυτό που οι αξιωματικοί περιέγραψαν ως «παρεκκλίνουσες αιρέσεις», στις οποίες συμμετείχαν νέοι άνδρες και γυναίκες.


Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι πελάτες του καταστήματος εθεάθησαν να προβαίνουν σε «παράξενες και ασυνήθιστες κινήσεις».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), η αστυνομία της Τεχεράνης ανακοίνωσε: «Η ευθύνη για τη διατήρηση της ηθικής υγείας της κοινωνίας βαρύνει όλους. Ένας χώρος που φαινομενικά έχει δημιουργηθεί για αναψυχή και διασκέδαση δεν πρέπει να μετατραπεί σε πλατφόρμα προώθησης παρεκκλίσεων και παραληρητικών ή λανθασμένων πεποιθήσεων».


«Η επιδίωξη του κέρδους δεν πρέπει να υπερισχύει των ηθικών και νομικών αρχών. Ζητείται επίσης από τις οικογένειες να είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά τις δραστηριότητες των παιδιών τους, ιδίως κατά την εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή».

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν καταστέλλει συστηματικά εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον δυτικό τρόπο ζωής, σημειώνει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2024, η αστυνομία είχε συλλάβει περισσότερα από 260 άτομα που συμμετείχαν σε ένα φεστιβάλ ροκ μουσικής, χαρακτηρίζοντας τότε τη συγκεκριμένη εκδήλωση ως «σατανιστική συγκέντρωση».

