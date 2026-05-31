Τηλεθέαση (30/5): Ο αγώνας Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ σάρωσε

Αναλυτικά τα στοιχεία τηλεθέασης της 30ης Μαΐου 2026, αναδεικνύοντας την απόλυτη κυριαρχία του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ για το Champions League στο Mega. Οι επιδόσεις άλλων ψυχαγωγικών και ενημερωτικών εκπομπών, καθώς και άλλων αθλητικών μεταδόσεων, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.

Παρί Σεν Ζερμέν,
πηγή: AP Photo/Petr Josek
  • Η μετάδοση του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ για το Champions League στο Mega μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.
  • Στη δεύτερη θέση, σε πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, με το μπάσκετ της ΕΡΤ2 να ακολουθεί.
  • Προγράμματα όπως το «Lingo» του STAR και το «Kitchen Lab» του ALPHA διατήρησαν σταθερή παρουσία.

Η μετάδοση του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ για το Champions League στο Mega μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Στη δεύτερη θέση, σε πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, με το μπάσκετ της ΕΡΤ2 να ακολουθεί, ενώ προγράμματα όπως το «Lingo» του STAR και το «Kitchen Lab» του ALPHA διατήρησαν σταθερή παρουσία.

 

 Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Mega Ποδόσφαιρο: Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (Ζ) 35.4%
2 ERT2 Μπάσκετ: ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Ζ) 9.8%
3 STAR Lingo 7.3%
4 ALPHA Kitchen Lab 6.6%
5 SKAI Happy Traveller 6.1%
6 OPEN Happy Hours 5.6%
7 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 4.2%
8 ERT NEWS Update 1.9%
9 ERT3 MindZet 0.6%
10 ERT NEWS Η Μηχανή του Χρόνου 0.4%

 Σύνολο (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Mega Ποδόσφαιρο: Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (Ζ) 33.4%
2 ALPHA Kitchen Lab 11.2%
3 ERT2 Μπάσκετ: ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Ζ) 9.5%
4 STAR Lingo 9%
5 SKAI Happy Traveller 6.9%
6 OPEN Happy Hours 5.9%
7 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 3.5%
8 ERT NEWS Update 2.5%
9 ERT NEWS Η Μηχανή του Χρόνου 2%
10 ERT3 MindZet 0.3%
