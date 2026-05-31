Τηλεθέαση (30/5): Ο αγώνας Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ σάρωσε

Η μετάδοση του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ για το Champions League στο Mega μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.
Στη δεύτερη θέση, σε πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, με το μπάσκετ της ΕΡΤ2 να ακολουθεί, ενώ προγράμματα όπως το «Lingo» του STAR και το «Kitchen Lab» του ALPHA διατήρησαν σταθερή παρουσία.
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Mega
|Ποδόσφαιρο: Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (Ζ)
|35.4%
|2
|ERT2
|Μπάσκετ: ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Ζ)
|9.8%
|3
|STAR
|Lingo
|7.3%
|4
|ALPHA
|Kitchen Lab
|6.6%
|5
|SKAI
|Happy Traveller
|6.1%
|6
|OPEN
|Happy Hours
|5.6%
|7
|OPEN
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|4.2%
|8
|ERT NEWS
|Update
|1.9%
|9
|ERT3
|MindZet
|0.6%
|10
|ERT NEWS
|Η Μηχανή του Χρόνου
|0.4%
Σύνολο (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Mega
|Ποδόσφαιρο: Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (Ζ)
|33.4%
|2
|ALPHA
|Kitchen Lab
|11.2%
|3
|ERT2
|Μπάσκετ: ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Ζ)
|9.5%
|4
|STAR
|Lingo
|9%
|5
|SKAI
|Happy Traveller
|6.9%
|6
|OPEN
|Happy Hours
|5.9%
|7
|OPEN
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|3.5%
|8
|ERT NEWS
|Update
|2.5%
|9
|ERT NEWS
|Η Μηχανή του Χρόνου
|2%
|10
|ERT3
|MindZet
|0.3%