Γρηγορία Μεθανίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Porto Leone» αλλά και τη φετινή της παρουσία στο θέατρο, η Γρηγορία Μεθανίτη μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Alpha και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου. Η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, αποκαλύπτοντας περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που υπέστη κατ’ επανάληψη στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «μόνο το να είσαι γυναίκα σε αυτή την πόλη σου δημιουργεί μια πολύ έντονη οργή. Ναι, έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς. Συνεχώς. Μέχρι που κάποια στιγμή είπα… αποκλείεται. Πήρα ένα ποδήλατο και είπα ότι όλα θα τα κάνω μ’ αυτό».

Η Γρηγορία Μεθανίτη μίλησε, επίσης, για τη μεγάλη της αγάπη στα ακροβατικά, τα οποία –όπως είπε– ξεκίνησε από τεσσάρων ετών και έχουν αποδειχθεί πολύτιμα για την καριέρα της στο θέατρο. Παρόλα αυτά, δεν έκρυψε πως οι πρόβες και οι παραστάσεις συχνά συνοδεύονται από τραυματισμούς, εξηγώντας: «Έχουν υπάρξει βέβαια και τραυματισμοί. Ας πούμε, σε πρεμιέρες ή σε γενικές δοκιμές μπορεί να μου έβγαινε ο αστράγαλος, ενώ μου έχει βγει το γόνατο και μου έχει σκιστεί τένοντας».

Αναφερόμενη στη φετινή της συνεργασία με τον Γιώργο Νανούρη στην παράσταση «Η Κουζίνα», περιέγραψε με χιούμορ ένα περιστατικό από τη σκηνή: «Φέτος ήμασταν την “Κουζίνα” με τον Γιώργο Νανούρη, τρέχαμε πίσω από τον πάγκο και τρέχαμε και μπροστά. Ε, μπροστά παθαίνω ρήξη αστραγάλου, τρέχω πίσω, κάθομαι κάτω για να μη με βλέπει το κοινό, λέω “α γαμ…ο” και ξανασηκώνομαι και ξανατρέχω».