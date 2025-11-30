ΗΠΑ: Θρίλερ στην Βενεζουέλα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου – Τελεσίγραφο Ντόναλντ Τραμπ σε Νικολάς Μαδούρο

Οι σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών, μετά τις σκληρές προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Νικολάς Μαδούρο για αποχώρηση από την εξουσία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι εάν ο Μαδούρο δεν εγκαταλείψει οικειοθελώς τη θέση του, τότε οι ΗΠΑ θα εξετάσουν «όλες τις επιλογές» – ακόμα και τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Μαδούρο φέρεται να ζήτησε γενική αμνηστία για τον ίδιο, τους στενούς του συνεργάτες και τις οικογένειές τους, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις και κυρώσεις από την Ουάσινγκτον. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, ενώ η αμερικανική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να κάνει υποχωρήσεις.

BREAKING: Trump told Venezuela’s president Maduro that if he didn’t leave power willingly, the United States would consider other options including using force, according to Wall Street Journal report. — The Spectator Index (@spectatorindex) November 29, 2025

Η ένταση κορυφώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε «όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους διακινητές ναρκωτικών και ανθρώπων να θεωρήσουν τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα ως κλειστό».

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από το Καράκας, που έκανε λόγο για «αποικιοκρατική απειλή» και «παράνομη επίθεση κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τη δήλωση του Τραμπ «ακόμη μία εξωφρενική και αδικαιολόγητη ενέργεια» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει «την ανήθικη αυτή πράξη επιθετικότητας».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έξι μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες – Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca και Turkish Airlines – δεν θα μπορούν να προσγειώνονται στη χώρα, επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία που είχε τεθεί για την επανέναρξη των πτήσεών τους.

Εν μέσω της αντιπαράθεσης, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, με την ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου τους και περίπου 15.000 στρατιωτών κοντά στα σύνορα της Βενεζουέλας. Επισήμως, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η επιχείρηση στοχεύει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ωστόσο η κυβέρνηση του Μαδούρο θεωρεί ότι πρόκειται για προσχηματική κίνηση με στόχο την ανατροπή του.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει από την Πέμπτη ότι οι επιχειρήσεις «από ξηράς» για την εξάρθρωση του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών της Βενεζουέλας θα ξεκινούσαν «πολύ σύντομα». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 21 πλήγματα σε πλοία που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα πάνω από 80 νεκρούς. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες αυτές.

Η Βενεζουέλα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση και την καθαίρεση του Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η επανεκλογή το προηγούμενο έτος έχει καταγγελθεί ως νοθευμένη από την αντιπολίτευση και αρκετές ξένες κυβερνήσεις.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει το «Cartel de los Soles» («Καρτέλ των Ήλιων») – οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με ανώτατους αξιωματούχους της Βενεζουέλας – ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, γεγονός που δίνει στις αμερικανικές αρχές ευρύτερες δυνατότητες δράσης εναντίον της. Το Καράκας έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία, με τον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, να τη χαρακτηρίζει «επινοημένο αφήγημα». Παρ’ όλα αυτά, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιμένει ότι το καρτέλ «έχει διαφθείρει τον στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το δικαστικό σύστημα της χώρας».

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στη Βραζιλία ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος του καθεστώτος Μαδούρο πέταξε μέχρι τα σύνορα με τη βραζιλιάνικη Πολιτεία της Ροράιμα, εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο ADSB Exchange, που παρακολουθεί πτήσεις σε πραγματικό χρόνο, το Airbus A-319 με αριθμό νηολογίου YV2984 αναχώρησε από το Καράκας, έφτασε κοντά στα σύνορα και επέστρεψε στην πρωτεύουσα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιεί ο Μαδούρο σε επίσημες μετακινήσεις, έχει ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Το Καράκας διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε καμία εξωτερική πίεση και κάνει λόγο για «προσπάθεια επιβολής αποικιοκρατικών μεθόδων». Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει τη στρατιωτική πίεση, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Νικολάς Μαδούρο και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής.