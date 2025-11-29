Black Friday: «Πλημμύρισαν» την Ερμού σήμερα οι Αθηναίοι – Ανοιχτά και αύριο τα καταστήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρισε με κόσμο η Ερμού το Σάββατο, μετά τις σφοδρές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών λόγων της κακοκαιρίας Adel, με την αγορά να κινείται σε ρυθμούς Black Friday.

Παρά τη μεγάλη κίνηση που παρατηρήθηκε, οι καταστηματάρχες δηλώνουν ότι η αυξημένη παρουσία κόσμου δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αγοραστική δραστηριότητα. «Η κίνηση μέσα στα καταστήματα είναι υποτονική, παρότι οι εκπτώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη» δήλωσαν στην ΕΡΤ.

Πολλοί καταναλωτές εξέφρασαν τα παράπονά τους, καθώς, όπως ανέφεραν στο MEGA, περίμεναν πιο γενναίες προσφορές.

Οι περισσότερες προσφορές κινούνται στο 20%-30%, ενώ λιγότερα είναι τα καταστήματα που προσφέρουν εκπτώσεις που φτάνουν ή ξεπερνούν το 50%. Πολλοί καταναλωτές, όπως αναφέρουν οι έμποροι, είχαν ήδη πραγματοποιήσει τις αγορές τους τις προηγούμενες ημέρες. Οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

H Ερμού ήταν γεμάτη με κόσμο μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου.

Δείτε εικόνες από την Ερμού:

Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα

Η Κυριακή 30 Νοεμβρίου είναι μία από τις 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη: