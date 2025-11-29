Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 210 χλμ. την Lotus – Πήγε στην Τροχαία για να παραδώσει το δίπλωμά του

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Τσιτσιπάς

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, υποστήριξε πως εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του, το οποίο πιάστηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς το κοντέρ του αυτοκινήτου του έπιασε τα 210 χιλιόμετρα την ώρα. Εκτός από το πρόστιμο των 2.000 ευρώ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα χρόνο.

Ο δικηγόρος του Έλληνα πρωταθλητή, Θανάσης Παπαθανασίου, είχε επιβεβαιώσει το συμβάν, ωστόσο είχε αναφέρει πως το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο και πως το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί. «Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», είπε ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και υποστήριξε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε αποδεκτό, διότι το αδίκημα βεβαιώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και έχει περάσει το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για δικαίωμα ένστασης. Ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος. Το δίπλωμα του Έλληνα τενίστα έχει αφαιρεθεί τυπικά, αλλά πρέπει, επιπλέον, να παραδοθεί.

