Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη μητέρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο

Σοκ στο Άργος έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.

16:30 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των στρατιωτικών στα Προπύλαια – ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στα Προπύλαια η πανελλαδική συγκέντρωση των απόστρατων και ε...
14:57 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Σε θέση μάχης οι αγρότες – Στήνουν από τη Δευτέρα τα μπλόκα τους

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες, με δύο μεγάλα μπλόκα να στήνονται στη Θεσσαλία, στη Νί...
13:21 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Το «έστρωσε» με χαλάζι στην Ικαρία

Ισχυρή κακοκαιρία με σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τα ξημερώματα την Ικαρία, με αποκορύφωμα τη χαλα...
13:00 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel η Θάσος: Τεράστιες καταστροφές – Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

Με σφοδρότητα χτύπησε τη Θάσο η κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας καταστροφές σ...
