Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη μητέρα

Σοκ στο Άργος έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.