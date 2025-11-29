Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε βάρος αστυνομικού – Τον έριξε στο έδαφος και συνέχιζε να τον χτυπάει

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αστυνομικός

Ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος «για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

«Ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ο κατηγορούμενος «αντιστάθηκε σθεναρά», με αποτέλεσμα «να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως απαραίτητη βία για να τον ακινητοποιήσουν».

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Τσιάρας: Από Δευτέρα οι ενστάσεις για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Γιατί δόθηκαν χαμηλότερα ποσά σε αγρότες και κτηνοτρόφο...

Λιανικό εμπόριο: Μειώθηκε ο όγκος πωλήσεων τον Σεπτέμβριο – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:29 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη μητέρα

Σοκ στο Άργος έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην ...
16:30 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των στρατιωτικών στα Προπύλαια – ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στα Προπύλαια η πανελλαδική συγκέντρωση των απόστρατων και ε...
14:57 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Σε θέση μάχης οι αγρότες – Στήνουν από τη Δευτέρα τα μπλόκα τους

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες, με δύο μεγάλα μπλόκα να στήνονται στη Θεσσαλία, στη Νί...
13:21 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Το «έστρωσε» με χαλάζι στην Ικαρία

Ισχυρή κακοκαιρία με σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τα ξημερώματα την Ικαρία, με αποκορύφωμα τη χαλα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»