Βίντεο: Η στιγμή που ουκρανικά θαλάσσια drones πλήττουν ρωσικά τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τάνκερ, έκρηξη, Μαύρη Θάλασσα

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που δείχνει την ουκρανική επίθεση με drones σε δύο ρωσικά τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν την επίθεση και ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν δύο τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία θεωρείται ότι ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Ο «σκιώδης στόλος» χρησιμοποιείται για την μεταφορά πετρελαίου και την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία..

Οι ουκρανικές αρχές δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει ένα θαλάσσιο drone να κατευθύνεται προς ένα από τα ρωσικά τάνκερ. Στη συνέχεια σε βίντεο φαίνεται φωτιά και καπνός να βγαίνει από το πλοίο.

