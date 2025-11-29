Εκρήξεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα: Τα 2 πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις τυλίχτηκαν στις φλόγες κοντά στο στενό του Βοσπόρου

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε 2 ρωσικά δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου πριν πιάσουν φωτιά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο στενό του Βοσπόρου της Τουρκίας, ανέφεραν οι τουρκικές αρχές την Παρασκευή.

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας δήλωσε ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Kairos με σημαία Γκάμπιας, έπιασε φωτιά περίπου 28 μίλια ανοικτά των ακτών της επαρχίας Κοτζαέλι της χώρας. Απέδωσε την πυρκαγιά σε «εξωτερική επίδραση», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το Kairos, μήκους 274 μέτρων, υπέστη έκρηξη στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία , πρόσθεσε το Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας.

Μέσα σε μια ώρα, η ναυτιλιακή αρχή ανέφερε ότι ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, «χτυπήθηκε» ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Reuters, ομάδες διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια. Και τα 20 μέλη του πληρώματος στο Virat ήταν ασφαλή, αν και αναφέρθηκε πυκνός καπνός στο μηχανοστάσιο, ανέφερε η ναυτιλιακή αρχή.

Και τα 25 μέλη του πληρώματος του Kairos εκκενώθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζονται.

Η βάση δεδομένων OpenSanctions, η οποία παρακολουθεί άτομα ή οργανισμούς που εμπλέκονται σε αποφυγή κυρώσεων, περιέγραψε τα πλοία ως «σκιώδη στόλο» – ή πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στη Ρωσία το 2022.