Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο

Σάββατο 29 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη.

Άγιος Φαίδρος

Ο Άγιος Φαίδρος θανατώθηκε μαρτυρικά, αφού έχυσαν επάνω του καυτή ρητίνη.

Άγιος Φιλούμενος

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Φιλούμενο, ο οποίος καταγόταν από τη Λυκαονία. Ήταν έμπορος σιτηρών. Καταγγέλθηκε, το 270 μ.Χ., ως χριστιανός στον ηγεμόνα της Άγκυρας Φήλικα. Συνελήφθη και τον παρουσίασαν μπροστά στον ηγεμόνα. Ο Φιλούμενος όμως δεν πτοήθηκε από τις απειλές που δέχθηκε και παρέμεινε πιστός στην μία και αληθινή πίστη του Χριστού. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τρυπώντας του τα άκρα με καρφιά. Με αυτό τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραλείπετε το πρωινό και τρώτε αργά το βράδυ – Τι θα συμβεί με τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια σας

Τεστ προσωπικότητας: Το πρώτο χρώμα που βλέπετε αποκαλύπτει τις βασικές σας δυνάμεις

Επίδομα παιδιού: Έρχεται ειδική διάταξη για τη νέα πληρωμή – Τι θα αλλάξει το 2026

Λειψυδρία: Επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος, Πάτμος – Τα επόμενα βήματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:47 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια

Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. σήμερα (28/11), με αποτέλεσμα να επ...
06:39 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

New York Times: Ο FDA αποδίδει 10 θανάτους παιδιών στα εμβόλια κατά της Covid

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αποκάλυψε ότι τουλάχιστον δέκα παιδιά έχασαν ...
06:31 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (29/11) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
06:08 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Χαμοστέρνας: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) στη γέφυρα της Χαμοστέρνας, με τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»