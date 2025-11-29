Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1924 πέθανε ο Ιταλός συνθέτης, Τζιάκομο Πουτσίνι

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό
  • Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής

Γεγονότα

  • 1812: Τελειώνει στη Ρωσία η Μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.
  • 1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του Παλαμιδίου από τους Οθωμανούς Τούρκους.
  • 1899: Ο Ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.
  • 1912: Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μικρό Μπισδούνι και Πεστά.
  • 1947: Εκδίδεται το ψήφισμα 181 της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, που προβλέπει το διαχωρισμό της Παλαιστίνης σε δύο κράτη (Εβραϊκό και Παλαιστινιακό). Αποτελεί μέχρι σήμερα την νομική βάση για την λύση του παλαιστινιακού προβλήματος.
  • 1967: Πιπινέλης και Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνούν στην απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας υπερίπτανται πάνω από τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συσκέπτονται ο Σάιρους Βανς με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.
  • 1970: Πανδαιμόνιο δημιουργείται στην πλατεία Συντάγματος, εν όψει της πρώτης προβολής της ταινίας Γούντστοκ στον κινηματογράφο Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου. Πάνω από 3.000 νεαροί προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, ενώ σκηνές υστερίας εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της προβολής, μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα. Ακολουθεί επέμβαση της αστυνομίας με 13 συλλήψεις.

Γεννήσεις

  • 1902: Κάρλο Λέβι, Ιταλός συγγραφέας. («O Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι») (Θαν. 4/1/1975)
  • 1915: Γιουτζίν Πόλεϊ, Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. (Θαν. 20/5/2012)
  • 1930: Μαρίκα Μητσοτάκη, Ελληνίδα σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
  • 1933: Τζέιμς Ρόζενκουιστ, Αμερικανός ζωγράφος, από τους πιονιέρους της ποπ-αρτ. (Θαν. 31/3/2017)
  • 1965: Στάθης Αγγελόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1978: Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1985: Ευαγγελία Αραβανή, Ελληνίδα μοντέλο

Θάνατοι

  • 1924: Τζιάκομο Πουτσίνι, Ιταλός συνθέτης. («Τόσκα») (Γεν. 22/12/1858)
  • 2001: Τζορτζ Χάρισον, Βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, ένας από τους τέσσερις Beatles. (Γεν. 25/2/1943)
  • 2010: Μάριο Μονιτσέλι, Ιταλός σκηνοθέτης

06:39 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

