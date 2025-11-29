Ντόναλντ Τραμπ: Εξαγγέλλει «οριστική παύση» της μετανάστευσης από χώρες «τρίτου κόσμου»

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να «παύσει οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου», σύμφωνα με τη Guardian. Την ίδια στιγμή ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του θα σταματήσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιδοτήσεις προς μη πολίτες και θα απομακρύνει «όποιον δεν αποτελεί καθαρό περιουσιακό στοιχείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τραμπ: Αφορμή οι πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον

Η τοποθέτηση του Τραμπ ήρθε λιγότερο από μια ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο, όπου πυροβολήθηκαν δύο μέλη της Εθνοφρουράς. Η επίθεση, που έχει μετατραπεί σε ισχυρό πολιτικό σημείο έντασης, συνδέθηκε από την κυβέρνηση με τη γενικότερη μεταναστευτική της ατζέντα. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε τον θάνατο της Σάρα Μπέκστρομ, ενώ ο δεύτερος τραυματίας, Άντριου Γουλφ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος και το μεταναστευτικό καθεστώς του

Οι αρχές υποψιάζονται ότι δράστης ήταν ο Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, Αφγανός υπήκοος που έφτασε στις ΗΠΑ το 2021 μέσω προγράμματος επανεγκατάστασης της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο Λακανβάλ είχε λάβει άσυλο τον Απρίλιο του 2025, κατά τη διάρκεια της θητείας Τραμπ, ενώ η CIA επιβεβαίωσε ότι είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ στρατιωτικές μονάδες στο Αφγανιστάν. Ο ύποπτος τραυματίστηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών και παραμένει υπό κράτηση, με τις εισαγγελικές αρχές να προαναγγέλλουν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Άμεσες κυβερνητικές κινήσεις και αναστολές βίζας

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε γρήγορα, αναστέλλοντας «άμεσα» την έκδοση βίζας για όσους ταξιδεύουν με αφγανικό διαβατήριο. Παράλληλα, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι παγώνει επ’ αόριστον την επεξεργασία μεταναστευτικών αιτημάτων Αφγανών πολιτών, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας γνωστοποίησε ότι θα επανεξετάσει όλες τις υποθέσεις ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Επέκταση της αυστηρής μεταναστευτικής γραμμής

Η νέα στάση του Τραμπ εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική μαζικών απελάσεων και αυστηροποίησης των διαδικασιών. Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις καθεστώτων προσωρινής προστασίας (TPS) για χώρες όπως Βενεζουέλα, Αϊτή, Σομαλία και Αφγανιστάν. Η άρση αυτών των καθεστώτων ενδέχεται να στερήσει από χιλιάδες μετανάστες νομικές προστασίες, άδειες εργασίας και άλλα οφέλη.

Ρητορική πόλωσης και χτυπήματα σε κοινότητες μεταναστών

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ απέδωσε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα – όπως αδυναμίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, εγκληματικότητα, πίεση στα νοσοκομεία και ελλείψεις κατοικιών – στην παρουσία μεταναστών και προσφύγων, χωρίς να παραθέσει στοιχεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σομαλικές κοινότητες της Μινεσότα, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να τερματίσει το TPS για τους Σομαλούς.

Στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουάσινγκτον

Η Ουάσινγκτον παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης. Από τον Αύγουστο έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα της Εθνοφρουράς λόγω «κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την εγκληματικότητα», ενώ μετά την επίθεση ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών. Ωστόσο, ομοσπονδιακή δικαστής έχει διατάξει τον τερματισμό της ανάπτυξης, δίνοντας όμως στην κυβέρνηση 21 ημέρες για πιθανή έφεση.