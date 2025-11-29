Βραζιλία: Οι δικηγόροι του Ζαΐρ Μπολσονάρου ζητούν από το δικαστήριο να ακυρώσει την καταδίκη για το πραξικόπημα

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου κατέθεσαν νέα έφεση, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση που τον καταδίκασε σε 27 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα πραξικοπήματος. Η κίνηση αυτή έγινε την Παρασκευή (28/11), μόλις τρεις ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που τον έστειλε στη φυλακή, βάζοντας τέλος στον κατ’ οίκον περιορισμό του.

Σύμφωνα με το έγγραφο που επικαλείται το AFP, η υπεράσπιση ζητά «την ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την αθώωση του πελάτη της. Η νέα προσφυγή υποβλήθηκε στο πλήρες 11μελές Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, με το επιχείρημα ότι η προηγούμενη πενταμελής σύνθεση που δίκασε και καταδίκασε τον Μπολσονάρου δεν διασφάλισε δίκαιη κρίση.

«Η άδικη καταδίκη που επιβλήθηκε στον Ζαΐχ Μεσίας Μπολσονάρου», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο της έφεσης, «πρέπει να εξεταστεί από την Πλήρη Συνέλευση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ώστε να αναγνωριστεί και να κηρυχθεί η αθωότητά του». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν η νέα προσφυγή έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Η αρχική απόφαση του δικαστηρίου, που απέρριψε και την πρώτη του έφεση, υπογράμμισε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανατροπή της καταδίκης.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου, που μέχρι τις αρχές Αυγούστου τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό, οδηγήθηκε στη φυλακή το περασμένο Σάββατο. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος διαφυγής, καθώς φέρεται να προσπάθησε να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που συνωμότησε για να διατηρήσει αυταρχικά την εξουσία, μετά την ήττα του στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022 από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το σχέδιο περιλάμβανε και προσπάθεια δολοφονίας του Λούλα, η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε λόγω της άρνησης της στρατιωτικής ηγεσίας να στηρίξει την επιχείρηση.

Η έφεσή του απορρίφθηκε και επίσημα στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ την Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπολσονάρου επιμένει ότι είναι αθώος και κάνει λόγο για πολιτική δίωξη.

Έχει μάλιστα λάβει δημόσια στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση «κυνήγι μαγισσών» και είχε επιβάλει οικονομικές κυρώσεις και δασμούς στη Βραζιλία προς υπεράσπισή του – μέτρα που ωστόσο στη συνέχεια ανακλήθηκαν.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι πλέον ο τέταρτος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που οδηγείται στη φυλακή μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας του 1985, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και διχασμό στη βραζιλιάνικη κοινωνία.

Πηγή: AFP