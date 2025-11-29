Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στo Κίεβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και οχήματα, ενώ αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν. Η νέα επίθεση εντάσσεται στο κύμα βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με στόχο –όπως καταγγέλλουν οι ουκρανικές αρχές– να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό.

This just in from Brovary, on the outskirts of Kyiv.

Another multi-storey building was hit here too.

One woman is known to be injured.#StopRussia pic.twitter.com/5Vq9J7bJfo — Tim White (@TWMCLtd) November 29, 2025

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, τα drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο και ένα από τα ανατολικά προάστια της πόλης. Όπως τόνισε, «συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες», ενώ καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Τη στιγμή των επιθέσεων, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram: «Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η εχθρική επίθεση συνεχίζεται». Λίγη ώρα αργότερα πρόσθεσε πως «έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα 13χρονο παιδί», ενώ οι τρεις από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ορισμένα από τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες, με τις φλόγες να είναι ορατές σε διάφορες περιοχές της πόλης, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που προέρχονταν από τις ουκρανικές αρχές.

Η ατμόσφαιρα στο Κίεβο παραμένει τεταμένη, καθώς οι κάτοικοι πέρασαν άλλη μία νύχτα μέσα στα καταφύγια, υπό τον ήχο των σειρήνων και των εκρήξεων. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν πως τα αντιαεροπορικά συστήματα λειτούργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης, αποτρέποντας –όπως είπαν– ακόμη χειρότερες συνέπειες.