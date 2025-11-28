Κατερίνα Διδασκάλου: «Τη Δευτέρα χτύπησα λίγο στο θέατρο» – Η αποκάλυψη της ηθοποιού

Την Κατερίνα Διδασκάλου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε έξοδό της. Η καταξιωμένη ηθοποιός, ανέφερε πως τη Δευτέρα (24/11) είχε έναν μικρό τραυματισμό ενώ βρισκόταν στο θέατρο, ωστόσο έδεσε το χέρι της προκειμένου να μπορέσει να παίξει. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, η καλλιτέχνις ρωτήθηκε για το αν είχε συμβεί κάποια στιγμή ένα τόσο σοβαρό γεγονός, που να μην μπόρεσε να ανέβει στη σκηνή.

Όταν η δημοσιογράφος ανέφερε το δεμένο χέρι της ηθοποιού, η Κατερίνα Διδασκάλου απάντησε: «Τη Δευτέρα χτύπησα λίγο στο θέατρο, αλλά ευτυχώς δεν είναι τίποτα. Έχει μετακινηθεί ένα κοκαλάκι στον καρπό. Το έδεσα για να παίξω την Τρίτη!».

«Ευτυχώς δεν είχα ποτέ κάποιον τόσο μεγάλο τραυματισμό, ώστε να μην βγω στη σκηνή! Αλλά μικροτραυματισμοί ή από άλλη αιτία ας πούμε τραυματισμός και να πρέπει να παίξεις, βέβαια, μου έχουν τύχει», εξήγησε στη συνέχεια η καλλιτέχνις.