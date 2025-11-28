Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου, έχει πάρει το σπίτι μου νερό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δήμητρα Αλεξανδράκη
Φωτογραφία: Instagram/dimitraalexandraki1

Η κακοκαιρία Adel έπληξε την Παρασκευή (28/11) την χώρα. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη με μερικά Instagram stories που έκανε στο προφίλ της στην πλατφόρμα, πριν από λίγες ώρες, αποκάλυψε πως το σπίτι της πλημμύρησε από την ισχυρή βροχόπτωση.

Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε: «Καλημέρα, καλημέρα, ξύπνησα γιατί έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου. Έχει πάρει το σπίτι μου νερό.

Εγώ πριν χρόνια θυμάσαι που είχε μπει νερό πάλι και είχε κατέβει κάτω στο βεστιάριο. Είχα ρίξει μόνωση στη ταράτσα και το είχα φτιάξει. Αλλά, εδώ όπως βλέπεις και έχω το υαλότουβλο, αυτό βγαίνει σαν ένα πυργάκι πάνω και σε αυτό δεν είχαμε ρίξει μόνωση. Παιδιά, έχει κάνει ρωγμή, έχει ανοίξει, έχει μπει νερό και έχει περάσει στο πάνω, το τελευταίο πάτωμα, στο δεύτερο πάτωμα, ευτυχώς στο βεστιάριο δεν έχει περάσει τίποτα».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Και εκτός από εκεί, έχει μπει νερό και από το τζάκι, δες εδώ. Δες εδώ πέρα, στάζει νερό, δες εδώ τι έχει γίνει. Κρίμα, όχι τίποτα άλλο, το κουτί, το μεγάλο, το Louis Vuitton. Ο καθένας ναι, με τον πόνο του. Δεν το πιστεύω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Black Friday: Μήπως αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε; Τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Πολεοδομίες: Τι αλλάζει με τη μεταφορά στο Κτηματολόγιο και τις οικοδομικές άδειες – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις

Παπαθανάσης: 6 δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών – Το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Με...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:34 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Λαέρτης Μαλκότσης: «Με έλεγαν μπαλαρίνα στο σχολείο, επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένος ο Λαέρτης Μαλκότσης...
19:41 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου σε Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Παρόλο που στο παρελθόν μπορεί να έχουμε διαπληκτιστεί, θεωρώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί»

Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα υποδέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στην εκπομπή της, η Κατερίνα ...
18:30 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και το μήνυμα για την υγεία της – «Οι γιατροί μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση»

Πριν από λίγες ώρες, η δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Μαρίνα Σάττι, ΜΙΝΟΣ-Ε...
18:19 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος: «Για χαζομπαμπά με βλέπω – Δεν λέμε ακόμα το φύλο του μωρού»

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού ετοιμάζονται σε λίγο καιρό να γίνουν γονείς, καθ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»