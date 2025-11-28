Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου, έχει πάρει το σπίτι μου νερό»

Η κακοκαιρία Adel έπληξε την Παρασκευή (28/11) την χώρα. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη με μερικά Instagram stories που έκανε στο προφίλ της στην πλατφόρμα, πριν από λίγες ώρες, αποκάλυψε πως το σπίτι της πλημμύρησε από την ισχυρή βροχόπτωση.

Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε: «Καλημέρα, καλημέρα, ξύπνησα γιατί έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου. Έχει πάρει το σπίτι μου νερό.

Εγώ πριν χρόνια θυμάσαι που είχε μπει νερό πάλι και είχε κατέβει κάτω στο βεστιάριο. Είχα ρίξει μόνωση στη ταράτσα και το είχα φτιάξει. Αλλά, εδώ όπως βλέπεις και έχω το υαλότουβλο, αυτό βγαίνει σαν ένα πυργάκι πάνω και σε αυτό δεν είχαμε ρίξει μόνωση. Παιδιά, έχει κάνει ρωγμή, έχει ανοίξει, έχει μπει νερό και έχει περάσει στο πάνω, το τελευταίο πάτωμα, στο δεύτερο πάτωμα, ευτυχώς στο βεστιάριο δεν έχει περάσει τίποτα».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Και εκτός από εκεί, έχει μπει νερό και από το τζάκι, δες εδώ. Δες εδώ πέρα, στάζει νερό, δες εδώ τι έχει γίνει. Κρίμα, όχι τίποτα άλλο, το κουτί, το μεγάλο, το Louis Vuitton. Ο καθένας ναι, με τον πόνο του. Δεν το πιστεύω».