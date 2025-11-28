Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και το μήνυμα για την υγεία της – «Οι γιατροί μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση»

Πριν από λίγες ώρες, η δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Μαρίνα Σάττι, ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ, ανακοίνωσε πως η τραγουδίστρια βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Όμως, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται, καθώς οι γιατροί την ενημέρωσαν πως χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ερμηνεύτρια ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί και στα φετινά «MadWalk», στα οποία τελικά δεν συμμετείχε, λόγω της περιπέτειας της υγείας της και της νοσηλείας της σε νοσοκομείο.

Η Μαρίνα Σάττι την Παρασκευή (28/11) έκανε ένα νέο Instagram story, μέσα από το οποίο θέλησε να επικοινωνήσει με τους θαυμαστές της.

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της από την νοσηλεία της στο νοσοκομείο και έγραψε: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά-σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και… καμία μετακίνηση.

Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned».