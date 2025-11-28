Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό – Μπορεί σε ένα μήνα να σου πω ότι παντρεύομαι»

Εδώ και αρκετές ημέρες, ο Γιώργος Λιάγκας προαναγγέλλει μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μια συνέντευξη που – όπως τονίζει – θα συζητηθεί ιδιαίτερα, καθώς αφορά έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές της γενιάς του, τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Το «Πρωινό» παρουσίασε κι ένα σύντομο απόσπασμα, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από όσα θα δούμε από την ειλικρινή εξομολόγηση του καλλιτέχνη.

Ο τραγουδιστής, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ανέφερε: «Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα…», συμπληρώνοντας όμως αμέσως μετά: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

Αναφερόμενος στη δήλωση που είχε κάνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Οικονομόπουλος τόνισε: «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα».

«Ποιος θα με καταλάβαινε; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Θέλω να γίνω καλύτερο άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Δεν ξέρω αν το αξίζω αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με κρίνουν. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω» σημείωσε.