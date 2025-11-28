Συγκινεί ο Γιάννης Σπαλιάρας: «O πατέρας μου έφυγε από τη ζωή ένα βράδυ ξαφνικά, οπότε ήταν μεγάλο σοκ για εμένα»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής (28/11). Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα του, καθώς και στο πώς ο τρόπος που πέθανε τον επηρέασε. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως είναι σε «υπερβολικό σημείο πολύ κοντά στη μητέρα μου», και εξήγησε το πώς αυτό συνδέεται με τον χαμό του γονέα του.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σπαλιάρας μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του, είπε ότι: «O πατέρας μου “έφυγε” ένα βράδυ ξαφνικά, οπότε ήταν μεγάλο σοκ για εμένα. Νομίζω ότι δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, με αποτέλεσμα όλη η αγάπη μου και η αδυναμία να έχει πάει στη μητέρα μου τώρα. Είμαι σε υπερβολικό σημείο πολύ κοντά στη μητέρα μου!».

«Όσο μεγαλώνω έρχομαι πιο κοντά στην οικογένεια, γιατί νομίζω μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά πράγματα στη ζωή. Δεν πρόλαβα ούτε να τον χαιρετήσω, ούτε να το συνειδητοποιήσω, ήταν πολύ σκληρό. Και επειδή ήταν ξαφνικό έχω τρομερή φοβία μην μου συμβεί ξανά κάτι τέτοιο», πρόσθεσε