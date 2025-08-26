Γιάννης Σπαλιάρας: Σκεφτόμαστε τον γάμο με την σύντροφό μου

Τα σκαλιά της εκκλησίας φαίνεται πως σκέφτεται να ανέβει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Σπαλιάρας. Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο, Σπυριδούλα Τριάντου, παραδέχθηκε πως ο γάμος είναι κάτι που συζητάνε σοβαρά με τη σύντροφό του, Αγγελική.

«Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μού έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα», δηλώνει ο Γιάννης Σπαλιάρας.

«Τον σκεφτόμαστε, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι είμαστε καλά μαζί ερχόμαστε πιο κοντά και μας έχει περάσει απ’ το μυαλό. Με την Αγγελική, άλλωστε, μένουμε μαζί από την πρώτη στιγμή. Συγκατοικούμε», απαντά ο Γιάννης Σπαλιάρας.

 

