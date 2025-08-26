Μητέρα έπνιξε σε λίμνη τον 4χρονο γιο της – Πίστευε ότι της μιλούσε ο Θεός

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ όπου μία γυναίκα έπνιξε τον 4χρονο γιο της επειδή πίστευε ότι της μιλούσε ο Θεός. Επιπλέον προσπάθησε να πνίξει και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, ενώ ο σύζυγός της πνίγηκε στην λίμνη.

Το περασμένο Σάββατο η 40χρονη μητέρα και ο 45χρονος σύζυγός της είχαν κατασκηνώσει σε λίμνη όταν άρχισαν να πιστεύουν ότι τους μιλούσε ο Θεός.

Το ζευγάρι φέρεται να προσπαθούσε να αποδείξει την πίστη του στον Θεό και πήδηξε από αποβάθρα μέσα στην λίμνη τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο τοπικός σερίφης, Όρβις Κάμπελ πιστεύει ότι και οι δύο υπέφεραν από «πνευματική παραίσθηση».

Μερικές ώρες αργότερα ο 45χρονος είπε στην σύζυγό του ότι θα επέστρεφε στην λίμνη. Η σορός του ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργασία το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Μετά τον 45χρονο και η 40χρονη επέστρεψε στην λίμνη με τον 4χρονο γιο της. Η μητέρα παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έπνιξε το παιδί, το οποίο έριξε στο νερό «για να το δώσω στον Θεό». Αμέσως μετά πήρε ένα όχημα του γκολφ, επιβίβασε την 15χρονη κόρη της και τα 18χρονα δίδυμα αγόρια της, και το έριξε μέσα στην λίμνη. Τότε κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία που ερεύνησε το περιστατικό.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο καθώς εκφράζεται προβληματισμός για την ψυχική υγεία της. Η οικογένεια ανήκε στην θρησκευτική ομάδα των συντηρητικών Χριστιανών, Άμις.