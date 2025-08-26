Μπούγας: Πάνω από 17.000 αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπούγας: Πάνω από 17.000 αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου

Παρέμβαση σχετικά με τον νόμο Παρασκευόπουλου, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις αποφυλακίσεις την περίοδο 2015-2019, κάνει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονίζει, πάνω από 17.000 κρατούμενοι βρέθηκαν εκτός φυλακής κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων, ανάμεσά τους και βαρυποινίτες για ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μπούγα έχει ως εξής:

«Γιατί λέμε ότι μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες έχει λείψει ο κ. Τσίπρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία την περίοδο 2015-2019, έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου.

Μόνο για το 2017, με τον συγκεκριμένο νόμο, αποφυλακίστηκαν 320 άτομα με καταδίκες για ληστείες και 1.137 με καταδίκες για κλοπές, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που αφορά υποθέσεις ναρκωτικών πλησίαζε τους 700.

Αναλυτικά:

-Το 2015 αποφυλακίστηκαν 1735 κρατούμενοι

-Το 2016 αποφυλακίστηκαν 3.455

-Το 2017 αποφυλακίστηκαν 4.635

-Το 2018 αποφυλακίστηκαν 4.765

-Το 2019 αποφυλακίστηκαν 3.603

Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι αποφυλακίσεις ξεπέρασαν τις 17.000, τα έτη 2015-2019 και ειδικότερα από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2019. Μάλιστα, το επιχείρημα περί αποσυμφόρησης των φυλακών δεν επιβεβαιώθηκε αφού εξακολουθούσαν και γίνονταν φυλακίσεις.

Με τον νόμο Παρασκευόπουλου μειώνονταν κατά πολύ τα όρια έκτισης των ποινών:

-για ποινές φυλάκισης, μέχρι 3 έτη, στο 1/10 (δηλ. αντί 1.080 ημέρες, 108),

-για φυλάκιση, από τρία μέχρι και πέντε έτη και μεγαλύτερη, ως και κάθειρξη πέντε ετών, στο 1/5 (δηλ. αντί για 1.800 ημέρες, 360),

-για ποινές κάθειρξης μέχρι δέκα έτη, στα 2/5 της ποινής (δηλ. αντί για 120 μήνες, 24),

-για ποινές κάθειρξης άνω των δέκα ετών, στο 1/3 της ποινής (δηλ. αντί για 25 έτη, 8!).

Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν προέβλεπε κάποια εξαίρεση ούτε κάποιο περιορισμό όσον αφορά στο ύψος της ποινής, μπορούσαν να αποφυλακιστούν κρατούμενοι ανεξαρτήτως του αδικήματος το οποίο είχαν διαπράξει και ανεξαρτήτως του ύψους της ποινής τους.

Έδινε το δικαίωμα σε κρατούμενους, ακόμα και σε καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, να αποφυλακιστούν νωρίτερα έχοντας εκτίσει ένα μικρό μόνο μέρος της ποινής τους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΑμεΑ: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

Καρκίνος του παγκρέατος: 7 πρώιμα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζουμε

ΔΕΘ 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυρι...

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

Η Microsoft προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση για τα Windows – «Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα»

Αρκούδα εισέβαλε και κατέλαβε ένα παγωτατζίδικο στην Καλιφόρνια – Δείτε φωτογραφίες
περισσότερα
08:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ: Έκλεισαν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ – Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Μία ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στο Ισραήλ με διαδηλωτές να μπλοκάρουν κεντρικές ...
08:23 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τραμπ: «Στέλνεις τον στρατό και σε κατηγορούν ότι επιτίθεσαι στη Δημοκρατία – Σε πολλούς Αμερικανούς θα άρεσε να έχουν ένα δικτάτορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες δημοσιογράφους πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχο...
07:43 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα στο νοσοκομείο Νάσερ» – Έντονες αντιδράσεις

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή χθες Δευτέρα...
06:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει συμφωνίες για το λίθιο με την Κίνα και τη Ρωσία

Ο υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία της Βολιβίας Χόρχε Κιρόγα διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (25/8...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο