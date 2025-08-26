Γρήγορη συνταγή για φανουρόπιτα

Η φανουρόπιτα ή αλλιώς πίτα του Αγίου Φανουρίου είναι ένα νηστίσιμο, αρωματικό κέικ που ετοιμάζεται από τις 26 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την 27η που τιμάται ο Άγιος Φανούριος.

Οι νοικοκυρές φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες, αφού “διαβάσουν” στην εκκλησία, κόβουν σε κομμάτια και τα μοιράζουν σε όσους προσευχήθηκαν μαζί τους και στη γειτονιά. Η ευχή είναι να βρεθεί κάτι που αναζητούν.

Μερίδες: 12

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: 60 λεπτά

Συστατικά

9 γρ. μαγειρική σόδα (1 ½ κουταλιά του γλυκού)

400 ml χυμός στραγγισμένος χυμός πορτοκαλιού

200 ml νερό σε θερμοκρασία δωματίου

300 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

5 γρ. τριμμένη κανέλα (1 ½ κουταλιά του γλυκού)

1 κουταλιά του γλυκού ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού

160 γρ. ζάχαρη άχνη

560 γρ. αλεύρι κοσκινισμένο

80 γρ. σταφίδες

150 γρ. καρύδια χοντρά κομμένα

Ζάχαρη για το γαρνίρισμα

Οδηγίες για τη συνταγή

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 170°C. Προσθέστε τη μαγειρική σόδα και ρίξτε τον χυμό πορτοκαλιού σε ένα μεγάλο μπολ. Το μίγμα θα αρχίσει ν’ αφρίζει. Ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί η μαγειρική σόδα – αλλιώς η φανουρόπιτα θα έχει λευκά στίγματα. Συνεχίστε να χύνετε το νερό, το παρθένο ελαιόλαδο, την κανένα, το ξύσμα και τη ζάχαρη, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ζάχαρη. Σε μικρές δόσεις, προσθέστε το αλεύρι στο μπολ, όσο ανακατεύετε με σύρμα, ή με μίξερ για να ομογενοποιηθούν τα υγρά. Συνεχίστε μέχρι να ομογενοποιηθεί όλο το αλεύρι. Στη συνέχεια, προσθέστε τις σταφίδες και τα καρύδια. Περιχύστε με λίγο ελαιόλαδο ή εναλλακτικά, αλείψτε το χαρτί ψησίματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταψί 26x21x5 εκατοστών. Βάλτε στη μεσαία σχάρα για 60 με 65 λεπτά, ή μέχρι να ψηθεί καλά. Αφήστε το κέικ στο ταψί να ξεκουραστεί για 10 λεπτά και στη συνέχεια γυρίστε το σε μια σχάρα για να κρυώσει. Αν έχει ρωγμές γυρίστε το με την πλευρά αυτή προς τα κάτω ώστε να είναι λείο από την επάνω πλευρά. Προτού πασπαλίσετε με τη ζάχαρη, αφήστε το να κρυώσει εντελώς. Αποθηκεύστε αεροστεγώς σε ξηρό και δροσερό μέρος – μέχρι και πέντε μέρες.

Tips

Ενδεικτικά, προτείνονται 5 μικρά πορτοκάλια, ανάλογα με το πόσο ζουμερά είναι.

Αν έχετε ψήνετε σε μεγαλύτερο ταψί, η φανουρόπιτα θα ψηθεί πιο γρήγορα λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας σε σχέση με την αναλογία του όγκου.