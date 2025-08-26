Γρήγορη συνταγή για φανουρόπιτα

Η φανουρόπιτα ή αλλιώς πίτα του Αγίου Φανουρίου είναι ένα νηστίσιμο, αρωματικό κέικ που ετοιμάζεται από τις 26 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την 27η που τιμάται ο Άγιος Φανούριος.
Οι νοικοκυρές φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες, αφού “διαβάσουν” στην εκκλησία, κόβουν σε κομμάτια και τα μοιράζουν σε όσους προσευχήθηκαν μαζί τους και στη γειτονιά. Η ευχή είναι να βρεθεί κάτι που αναζητούν.
- Μερίδες: 12
- Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος ψησίματος: 60 λεπτά
Συστατικά
- 9 γρ. μαγειρική σόδα (1 ½ κουταλιά του γλυκού)
- 400 ml χυμός στραγγισμένος χυμός πορτοκαλιού
- 200 ml νερό σε θερμοκρασία δωματίου
- 300 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
- 5 γρ. τριμμένη κανέλα (1 ½ κουταλιά του γλυκού)
- 1 κουταλιά του γλυκού ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού
- 160 γρ. ζάχαρη άχνη
- 560 γρ. αλεύρι κοσκινισμένο
- 80 γρ. σταφίδες
- 150 γρ. καρύδια χοντρά κομμένα
- Ζάχαρη για το γαρνίρισμα
Οδηγίες για τη συνταγή
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 170°C. Προσθέστε τη μαγειρική σόδα και ρίξτε τον χυμό πορτοκαλιού σε ένα μεγάλο μπολ.
- Το μίγμα θα αρχίσει ν’ αφρίζει.
- Ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί η μαγειρική σόδα – αλλιώς η φανουρόπιτα θα έχει λευκά στίγματα.
- Συνεχίστε να χύνετε το νερό, το παρθένο ελαιόλαδο, την κανένα, το ξύσμα και τη ζάχαρη, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ζάχαρη.
- Σε μικρές δόσεις, προσθέστε το αλεύρι στο μπολ, όσο ανακατεύετε με σύρμα, ή με μίξερ για να ομογενοποιηθούν τα υγρά.
- Συνεχίστε μέχρι να ομογενοποιηθεί όλο το αλεύρι.
- Στη συνέχεια, προσθέστε τις σταφίδες και τα καρύδια.
- Περιχύστε με λίγο ελαιόλαδο ή εναλλακτικά, αλείψτε το χαρτί ψησίματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταψί 26x21x5 εκατοστών.
- Βάλτε στη μεσαία σχάρα για 60 με 65 λεπτά, ή μέχρι να ψηθεί καλά.
- Αφήστε το κέικ στο ταψί να ξεκουραστεί για 10 λεπτά και στη συνέχεια γυρίστε το σε μια σχάρα για να κρυώσει.
- Αν έχει ρωγμές γυρίστε το με την πλευρά αυτή προς τα κάτω ώστε να είναι λείο από την επάνω πλευρά.
- Προτού πασπαλίσετε με τη ζάχαρη, αφήστε το να κρυώσει εντελώς.
- Αποθηκεύστε αεροστεγώς σε ξηρό και δροσερό μέρος – μέχρι και πέντε μέρες.
Tips
Ενδεικτικά, προτείνονται 5 μικρά πορτοκάλια, ανάλογα με το πόσο ζουμερά είναι.
Αν έχετε ψήνετε σε μεγαλύτερο ταψί, η φανουρόπιτα θα ψηθεί πιο γρήγορα λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας σε σχέση με την αναλογία του όγκου.