Σκύδρα: Ο 72χρονος σκότωσε τον συγχωριανό του γιατί πίστευε ότι τον έκλεβε – Πέταξε την σορό του σε χωματερή

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 76χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο, όπου και εντοπίστηκε η σορός του 72χρονου.

Ο δράστης της άγριας δολοφονίας υποστήριξε ότι πίστευε πως ο 72χρονος τον έκλεβε καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.