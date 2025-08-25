Σοκ στην Σκύδρα: 76χρονος ομολόγησε την δολοφονία συγχωριανού του – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε 700 μέτρα και τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία

Στην σύλληψη ενός 76χρονου στην Σκύδρα για την δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το χωριό Δάφνη πριν από περίπου μία εβδομάδα , προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπιστεί το μηχανάκι του 72χρονου αγνοούμενου , το οποίο ήταν γεμάτο αίματα και από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ αρχικά προσήγαγαν τον 75χρονο άνδρα, καθώς τα παιδιά του 72χρονου κατέθεσαν ότι στο παρελθόν οι δύο άνδρες είχαν μία διαμάχη για ένα χωράφι και είχαν λογοφέρει.

Ο 76χρονος φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε ότι είδε το θύμα, όταν επέστρεφε με το μηχανάκι του από το σούπερ μάρκετ και τον πυροβόλησε με καραμπίνα, σκοτώνοντάς τον. Στη συνέχεια έδεσε την σορό του στο όχημά του και την έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου την πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 76χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο, όπου και εντοπίστηκε η σορός του 72χρονου.

Ο δράστης της άγριας δολοφονίας υποστήριξε ότι πίστευε πως ο 72χρονος τον έκλεβε καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.