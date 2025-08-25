Σοκ στην Σκύδρα: 76χρονος ομολόγησε την δολοφονία συγχωριανού του – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε 700 μέτρα και τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Στην σύλληψη ενός 76χρονου στην Σκύδρα για την δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το χωριό Δάφνη πριν από περίπου μία εβδομάδα , προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπιστεί το μηχανάκι του 72χρονου αγνοούμενου , το οποίο ήταν γεμάτο αίματα και από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ αρχικά προσήγαγαν τον 75χρονο άνδρα, καθώς τα παιδιά του 72χρονου κατέθεσαν ότι στο παρελθόν οι δύο άνδρες είχαν μία διαμάχη για ένα χωράφι και είχαν λογοφέρει.

Ο 76χρονος φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε ότι είδε το θύμα, όταν επέστρεφε με το μηχανάκι του από το σούπερ μάρκετ και τον πυροβόλησε με καραμπίνα, σκοτώνοντάς τον. Στη συνέχεια έδεσε την σορό του στο όχημά του και την έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου την πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 76χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο, όπου και εντοπίστηκε η σορός του 72χρονου.

Ο δράστης της άγριας δολοφονίας υποστήριξε ότι πίστευε πως ο 72χρονος τον έκλεβε καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Τσιάρας: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους παραγωγούς

Μία παράξενη συνήθεια των ανδρών στο ντους μπερδεύει τις γυναίκες – «Γιατί το κάνουν αυτό»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:41 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κρήτη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. «βετεράνος» της ρωσικής μαφίας

Ένας άνδρας που συνελήφθη για 2η φορά μέσα σε περίπου δέκα ημέρες στην Κρήτη, αποδείχθηκε ότι ...
20:25 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Τουρκική μαφία: Προφυλακίστηκαν οι 5 συλληφθέντες – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούντα...
20:17 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αίγινα: 79χρονη κατέληξε στην παραλία Αγίας Μαρίνας – Οι καταγγελίες για έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου και η αναρτηση Γεωργιάδη

Τραγική κατάληξη είχε η διάσωση μιας 79χρονης γυναίκας το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου...
20:09 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Μεσαρά: Φαρμακοποιός έδωσε σε γονείς σιρόπι για παιδιά που είχε λήξει το 2021

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στη Μεσαρά, όταν φαρμακοποιός έδωσε ληγμένο σιρόπι για παιδι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο