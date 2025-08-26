Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι να λήξει η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα που οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να τον εκδώσουν. Όσοι δεν μεριμνήσουν, θα τον λάβουν αυτόματα. Ο αριθμός αυτός θα συνοδεύει στο εξής κάθε Έλληνα σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο και αργότερα και με τον ιδιωτικό τομέα.

Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι πολίτες θα έχουν έναν και μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, που σταδιακά θα αντικαταστήσει τα πολλαπλά μητρώα που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και τον αριθμό ταυτότητας. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν τον έχουν εκδώσει.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μια νέα μορφή ψηφιακής ταυτότητας, που λειτουργεί ως βασικό αναγνωριστικό στοιχείο στον ψηφιακό κόσμο. Αναγράφεται ήδη στις νέες ταυτότητες – τόσο στην πίσω πλευρά όσο και στην ψηφιακή ταυτότητα μέσω του gov.gr wallet – και θα αποτελέσει το κύριο στοιχείο ταυτοποίησης σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αρχικά αφορά το Δημόσιο, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι σύντομα θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα, όπως σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω της πλατφόρμας myInfo στο gov.gr.

Εκεί ο πολίτης μπορεί:

να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ του,

να λάβει το τρίτο στοιχείο αυτόματα από το σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου ,

, να αποκτήσει έναν αριθμό 12 ψηφίων που θα είναι μόνιμος και αμετάβλητος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν αλλάζει, ακόμη και αν ο πολίτης αλλάξει όνομα, διεύθυνση ή άλλα στοιχεία. Για την έκδοσή του απαιτείται είσοδος με τους κωδικούς Taxisnet και χρήση του κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

σύνδεση στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet,

επιβεβαίωση μέσω διπλής ταυτοποίησης (OTP) ,

, έλεγχο των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα μητρώα,

δυνατότητα υποβολής αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση λαθών,

αυτόματο συγχρονισμό και τελική απόδοση του αριθμού.

Διορθώσεις μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας ή στα ΚΕΠ, σε δημόσιες υπηρεσίες και προξενικές αρχές για όσους ζουν στο εξωτερικό. Έτσι διασφαλίζεται η ακρίβεια των μητρώων και αποφεύγονται διπλές ή λανθασμένες καταχωρήσεις.

Για ειδικές κατηγορίες πολιτών υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες. Τα ανήλικα τέκνα λαμβάνουν τον αριθμό μέσω γονέα ή κηδεμόνα, πολίτες χωρίς Taxisnet ή κινητό μπορούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή προξενείο, ενώ το ίδιο ισχύει και για δικαστικούς συμπαραστάτες.

Από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την έκδοση νέας ταυτότητας είναι απαραίτητο να υπάρχει Προσωπικός Αριθμός. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις όπου ο πολίτης έχει υποβάλει αίτηση αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτόν, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Με την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, η κυβέρνηση στοχεύει να διευκολύνει τις συναλλαγές, να ενισχύσει την ψηφιακή διακυβέρνηση και να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.