Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία στις 5 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 θα αρχίσει η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού σε όσους δεν τον εκδώσουν. Με την ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού θα μπει σταδιακά τέλος στη χρήση πολλαπλών αριθμών όπως στον ΑΦΜ, στον ΑΜΚΑ και στον αριθμό ταυτότητας.

Υπενθυμίζεται πως ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένας νέος, μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης και μάλιστα αυτός ήδη αναγράφεται στις νέες ταυτότητες (πίσω όψη) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet. Επίσης επισημαίνεται πως η ύπαρξή του είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Ωστόσο αυτό δεν αφορά τις περιπτώσεις όπου η διαδικασία βρίσκεται σε εκκρεμότητα χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη.

Η χρήση

Ο Προσωπικός Αριθμός:

θα χρησιμοποιείται αρχικά κυρίως σε συναλλαγές με το Δημόσιο και μεταγενέστερα θα ενσωματωθεί και σε ιδιωτικές συναλλαγές. Ενδεικτικά αυτό θα αφορά τις συναλλαγές με τράπεζες ή με ασφαλιστικές.

θα αποτελείται από 12 ψηφία:

α. τρία αλφαριθμητικά στοιχεία (τα 2 τα επιλέγει ο πολίτης, το 3ο είναι ψηφίο ελέγχου)

β. Τον ΑΦΜ του πολίτη

Διευκρινίζεται πως ο Προσωπικός Αριθμός είναι μόνιμος και δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ανεξαρτήτως αλλαγών ταυτότητας, κατοικίας ή άλλων στοιχείων.

Όσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού μέσω myInfo επισημαίνεται πως χρειάζονται κωδικοί Taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους πολίτες περιλαμβάνουν:

Είσοδο στην εφαρμογή με Taxisnet

Διπλή ταυτοποίηση (OTP)

Επισκόπηση στοιχείων από τα κρατικά μητρώα

Επιβεβαίωση ή αίτημα διόρθωσης

Αυτόματο συγχρονισμό και έκδοση Π.Α.

Σημειώνεται δε πως ειδικές περιπτώσεις θεωρούνται