ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για όσους έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους

Μπαράζ ελέγχων έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσους έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους και έχουν εντοπισθεί να τα κυκλοφορούν.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται η ειδοποίηση και κλήση των ιδιοκτητών για κατάθεση εξηγήσεων πριν από την επιβολή των προστίμων.

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτριες δεν ανταποκριθούν στην κλήση της ΑΑΔΕ ή δεν αιτιολογήσουν την παράβαση τους, εντός διαστήματος 10 ημερών, τότε θα τους επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα.

Εάν στο πλαίσιο ελέγχων εντοπισθεί είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας όχημα, το οποίο είναι σε ακινησία, επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο μη καταβολής τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή

Όπως προβλέπει η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που όχημα δηλωμένο σε ακινησία κυκλοφορεί, φέρει πινακίδες ή είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο προβλέπεται: