ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για όσους έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους

Μπαράζ ελέγχων έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσους έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους και έχουν εντοπισθεί να τα κυκλοφορούν.
Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται η ειδοποίηση και κλήση των ιδιοκτητών για κατάθεση εξηγήσεων πριν από την επιβολή των προστίμων.
Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτριες δεν ανταποκριθούν στην κλήση της ΑΑΔΕ ή δεν αιτιολογήσουν την παράβαση τους, εντός διαστήματος 10 ημερών, τότε θα τους επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα.
Εάν στο πλαίσιο ελέγχων εντοπισθεί είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας όχημα, το οποίο είναι σε ακινησία, επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο μη καταβολής τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή
Όπως προβλέπει η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που όχημα δηλωμένο σε ακινησία κυκλοφορεί, φέρει πινακίδες ή είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο προβλέπεται:
- Εάν περιέλθουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημόσια έγγραφα από Υπηρεσίες βάσει των οποίων έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχων αρμοδιότητάς τους όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, τότε υπάλληλοι του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους της Δ.Ο.Υ ή υπάλληλοι της Υποδιεύθυνσης Β’- Έμμεσης Φορολογίας του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης , συντάσσουν και υπογράφουν κλήση προς ακρόαση στην οποία αναγράφονται οι ως άνω διαπιστώσεις με τις οποίες στοιχειοθετείται η παράβαση.
- Στην κλήση προς ακρόαση αναφέρονται τα στοιχεία των διαπιστώσεων με τα οποία στοιχειοθετείται η παράβαση, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή ο αριθμός πλαισίου αυτού, ο ακριβής τόπος (οδός, αριθμός, πόλη) και ο χρόνος παράβασης, με επισυναπτόμενη τη φωτογραφία της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει και εάν η παράβαση αφορά σε όχημα που κυκλοφορεί τα στοιχεία του οδηγού (ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου). Η κλήση προς ακρόαση κοινοποιείται.
- Οι απόψεις του ιδιοκτήτη ή κατόχου ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης. Σε περίπτωση αποδοχής των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία και μη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, κοινοποιείται έγγραφη ενημέρωση περί αποδοχής των απόψεών του.
- Σε περίπτωση απόρριψης των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου ή κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της ΑΑΔΕ πράξη επιβολής προστίμου, με πλήρη αιτιολογία. Η πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.
- Τα πρόστιμα επιβάλλονται για παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί από την έναρξη ισχύος του ν. 4758/2020 ήτοι από 4 Δεκεμβρίου 2020 και μετά για τις οποίες εκκρεμεί η επιβολή του διοικητικού προστίμου.