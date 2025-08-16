«Καμία συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία»: Οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν δεν οδηγούν σε καμία πρόοδο στην Ουκρανία

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, την Παρασκευή (15/8) δεν κατέληξε σε συμφωνία για την επίλυση ή την παύση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, αν και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως παραγωγικές.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εμφάνισης ενώπιον των μέσων ενημέρωσης μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντηση στην Αλάσκα, οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι είχαν σημειώσει πρόοδο σε απροσδιόριστα ζητήματα. Ωστόσο, δεν έδωσαν λεπτομέρειες και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις, με τον συνήθως φλύαρο Τραμπ να αγνοεί τις φωνές των δημοσιογράφων.

«Έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο», είπε ο Τραμπ μπροστά σε ένα φόντο που έγραφε «Επιδιώκοντας την Ειρήνη». «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες αρχικά δεν φαινόταν να έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικά βήματα προς μια εκεχειρία στην πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια, έναν στόχο που είχε θέσει ο Τραμπ πριν από τις συζητήσεις του με τον Πούτιν.

Αλλά το να καθίσει απλώς πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αντιπροσώπευε μια νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος είχε απομονωθεί από τους Δυτικούς ηγέτες από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Έπειτα, ο Τραμπ δήλωσε στον Σον Χάνιτι του Fox News ότι θα αναβάλει την επιβολή δασμών στην Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου μετά την επίτευξη προόδου με τον Πούτιν. Έχει στοχεύσει την Ινδία, έναν άλλο σημαντικό αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου, με πρόσθετο δασμό 25% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

«Λόγω αυτού που συνέβη σήμερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ τώρα», είπε ο Τραμπ για τους κινεζικούς δασμούς. «Ίσως χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε τώρα». Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με κυρώσεις τη Μόσχα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει το έχει υλοποιήσει, ακόμη και αφού ο Πούτιν αγνόησε την προθεσμία κατάπαυσης του πυρός που επέβαλε ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στη συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα προγραμματιστεί τώρα μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία ενδέχεται να παραστεί και ο ίδιος. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος οργάνωσε τη συνάντηση ή πότε θα μπορούσε να γίνει.

Ο Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά στη συνάντηση με τον Ζελένσκι όταν μίλησε νωρίτερα σε δημοσιογράφους. Είπε ότι αναμένει από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της να αποδεχτούν εποικοδομητικά τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και να μην προσπαθήσουν να «διαταράξουν την αναδυόμενη πρόοδο».

Επανέλαβε επίσης την μακροχρόνια θέση της Μόσχας ότι αυτά που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι αποτελούν τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης πρέπει να εξαλειφθούν για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ειρήνη, ένα σημάδι ότι εξακολουθεί να αντιστέκεται σε μια εκεχειρία.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Κίεβο στην πρώτη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και προέδρου των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου. Όταν ρωτήθηκε από τον Hannity τι θα συμβούλευε τον Ζελένσκι ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία».

«Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι», πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο πόλεμος έχει σκοτώσει ή τραυματίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων, κυρίως Ουκρανών πολιτών, σύμφωνα με αναλυτές.

.@realDonaldTrump meets with President Vladimir Putin during a luncheon at the The Presidential Palace in Helsinki Finland. #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/PCGDZE6ZSd — Doug Mills (@dougmillsnyt) July 16, 2018

Στρώνοντας το κόκκινο χαλί

Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίσημης παραχώρησης οποιουδήποτε εδάφους στη Μόσχα και επιδιώκει επίσης μια εγγύηση ασφαλείας που θα υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τηλεφωνήσει στον Ζελένσκι και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ για να τους ενημερώσει για τις συνομιλίες στην Αλάσκα.

Καθώς οι δύο ηγέτες συνομιλούσαν, ο πόλεμος μαινόταν, με τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές. Οι κυβερνήτες των περιοχών Ροστόφ και Μπριάνσκ της Ρωσίας ανέφεραν ότι ορισμένες από τις περιοχές τους δέχονταν ουκρανικές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, Ολέξιι Χοντσαρένκο, δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram: «Φαίνεται ότι ο Πούτιν έχει κερδίσει περισσότερο χρόνο. Δεν έχει συμφωνηθεί καμία κατάπαυση του πυρός ή αποκλιμάκωση».

Το… άδοξο τέλος της συνάντησης των δύο ηγετών ερχόταν σε έντονη αντίθεση με την μεγαλοπρέπεια και τις περιστάσεις με τις οποίες ξεκίνησε. Όταν ο Πούτιν έφτασε σε μια βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αλάσκα, τον περίμενε ένα κόκκινο χαλί, όπου ο Τραμπ υποδέχτηκε θερμά τον Πούτιν καθώς αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω.

Ο Πούτιν καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορούμενος για το έγκλημα πολέμου της απέλασης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία αρνείται τους ισχυρισμούς και το Κρεμλίνο έχει απορρίψει το ένταλμα του ΔΠΔ ως άκυρο. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του δικαστηρίου.

Την ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Πούτιν έθεσε ως στόχο κάτι που επιθυμεί ο Τραμπ – μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που θα αντικαταστήσει την τελευταία συμφωνία που έχει απομείνει, η οποία πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο. Δεν ήταν σαφές εάν το θέμα συζητήθηκε την Παρασκευή.

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα»: Ο Πούτιν προσκαλεί τον Τραμπ στη Ρωσία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

Στο τέλος των σύντομων και κάπως “ηττημένων” δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του να πραγματοποιήσουν τον επόμενο γύρο συνομιλιών στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και θα σας μιλήσουμε πολύ σύντομα και πιθανότατα θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ. «Σε ευχαριστώ πολύ, Βλαντιμίρ».

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα», απάντησε ο Πούτιν γελώντας.

«Α, αυτό είναι ενδιαφέρον», είπε ο Τραμπ. «Θα επικριθώ λίγο γι’ αυτό, αλλά εγώ, εεε, θα μπορούσα να το δω πιθανό να συμβεί».

Η επιστολή από την Μελάνια Τραμπ

Ο Τραμπ παρέδωσε προσωπικά μια επιστολή από τη σύζυγό του, Μελάνια, στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δήλωσαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο Reuters. Η επιστολή έθιγε την κατάσταση των παιδιών που απήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, είπαν, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία έχουν απαχθεί, έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών ή των κηδεμόνων τους, κάτι που η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας που ορίζεται από τη Συνθήκη του ΟΗΕ.

Ο Πούτιν έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το φερόμενο έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης και μεταφοράς παιδιών από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. «Υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο κ. Πούτιν φέρει ατομική ποινική ευθύνη», αναφέρει η κατηγορία.

Η Μόσχα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από μια εμπόλεμη ζώνη.

Η Μελάνια Τραμπ δεν συμμετείχε στο ταξίδι στην Αλάσκα , ωστόσο αναδεικνύεται σε μια από τις ισχυρότερες επιρροές του συζύγου της, του οποίου ο στενός κύκλος τείνει να αλλάζει καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν και να χάνουν την εύνοιά τους.

Ο Τραμπ απέδωσε στον σκεπτικισμό της Πρώτης Κυρίας την όξυνση της μερικής επανεξέτασης του για τον Πούτιν. Σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις 15 Ιουλίου, είπε: «Πηγαίνω σπίτι. Λέω στην πρώτη κυρία: “Μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση”. Εκείνη είπε: “Αλήθεια; Μια άλλη πόλη μόλις χτυπήθηκε”».