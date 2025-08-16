Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Αυγούστου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Σάββατο 16 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος, Γεράσιμος, Γερασιμία, Διομήδης, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σαράντης, Σαράντος, Σαραντούλα, Απόστολος, Αποστολία, Σταμάτης, Σταμάτιος, Σταματία, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα.

Άγιος Αλκιβιάδης

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Αυγούστου. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη ζωή και τη δράση του.

Όπως είναι γνωστό, ο Άγιος Αλκιβιάδης μαρτύρησε δια πυρός.

