Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν τρεις ώρες.

Σε «εξαιρετική» διάθεση ο Ρώσος υπ. Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ να κάνει λόγο για μια παραγωγική συνάντηση, ανέφερε, ωστόσο, ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία».

«Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε», λέει. «Θα έλεγα μερικά σημαντικά, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, έχουμε κάνει κάποια πρόοδο», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα καλέσει το ΝΑΤΟ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να «του πει για τη σημερινή συνάντηση». «Θα αρχίσω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα και θα τους πω τι συνέβη», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία».

Πούτιν: «Προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία»

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε αρχικά ότι «οι διαπραγματεύσεις ήταν χρήσιμες και διεξοδικές σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόταση της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα.

Τόνισε, μάλιστα, ότι είναι «προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία». Παράλληλα, ο Πούτιν προσκάλεσε τον Αμερικανό στη Μόσχα για μια επόμενη συνάντηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα και δήλωσε ότι ήταν μια «λογική» τοποθεσία για τις συνομιλίες τους.

«Θα θυμόμαστε πάντα άλλα ιστορικά παραδείγματα όπου οι χώρες μας νίκησαν από κοινού κοινούς εχθρούς με πνεύμα συντροφικότητας και συμμαχίας, υποστηρίζοντας και βοηθώντας η μία την άλλη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κληρονομιά θα μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε και να καλλιεργήσουμε αμοιβαία επωφελείς και ισότιμες σχέσεις σε αυτή τη νέα φάση, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες», δήλωσε.

