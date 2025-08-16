Σε «εξαιρετική» διάθεση ο Ρώσος υπ. Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ρωτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass για τη διάθεσή του μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας ότι είναι «εξαιρετική», πηγαίνοντας προς την θέση του στον χώρο της συνέντευξης Τύπου.

Οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν τρεις ώρες, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στην αρχή της συνάντησής τους, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους συμβούλους τους, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά από μια επιγραφή σε μπλε φόντο που έγραφε «Αναζητώντας την Ειρήνη».