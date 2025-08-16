Λέσβος: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Φιλίας και Σκαλοχωρίου

Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει μεταξύ Φιλιάς και Σκαλοχωρίου, έπειτα από την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της, όπως είπε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο διοικητής Π.Υ. Λέσβου, Παναγιώτης Μπιμπούδης.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 30 στρέμματα με ελιές και βελανιδιές.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και υδροφόρες, ενώ δεν κινδύνευσαν κατοικίες.