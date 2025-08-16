Λέσβος: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Φιλίας και Σκαλοχωρίου

Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει μεταξύ Φιλιάς και Σκαλοχωρίου, έπειτα από την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στη δυτική Λέσβο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της, όπως είπε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο διοικητής Π.Υ. Λέσβου, Παναγιώτης Μπιμπούδης.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 30 στρέμματα με ελιές και βελανιδιές.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και υδροφόρες, ενώ δεν κινδύνευσαν κατοικίες.

