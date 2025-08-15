Παναθηναϊκός: Πωλείται στην Σαμπάμπ Αλ-Αχλί ο Μαξίμοβιτς – Στην αγορά για αντικαταστάτη οι Πράσινοι

Η σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στην Κρακοβία απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ φαίνεται πως ήταν η τελευταία του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος χαφ πωλείται έναντι 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαμπάμπ Αλ-Αχλί, η οποία επιθυμούσε διακαώς την απόκτησή του. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι “πράσινοι” θα κληθούν να αντικαταστήσουν ακόμα έναν βασικό τους ποδοσφαιριστή, μετά τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση βγαίνουν σαφώς κερδισμένοι – οικονομικά – καθώς ο Σέρβος αποκτήθηκε ως ελεύθερος, αποχωρώντας από την Χετάφε τον Ιούνιο του 2024. Πλέον, απομένει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, ώστε να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.