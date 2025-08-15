Παναθηναϊκός: Το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα ο Καλάμπρια – Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ντάβιντε Καλάμπρια, Παναθηναϊκός.
πηγή: AP Photo/Antonio Calanni

Στην Αθήνα ταξιδεύει ο Ντάβιντε Καλάμπρια για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν αναμένεται ν’ αφιχθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:00 το Σάββατο (16/8). Εν συνεχεία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά τ’ αποτελέσματα θα υπογράψει με τους «πράσινους».

Ο Ιταλός μπακ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεξιά μεριά της άμυνας με τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ετήσιες αποδοχές 2 εκατ. ευρώ στον Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και υψηλό πριμ υπογραφής.

