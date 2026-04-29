Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στην Πάρο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης από τη Γαλλία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/4) στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Παροικιάς, στην Πάρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 31χρονος Έλληνας παρέσυρε την ανήλικη, που ήταν πεζή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα η ανήλικη

Λόγω της σύγκρουσης, η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σημειώνεται ότι ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για το περιστατικό και κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια. Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.

 

