Γιατρός καταγγέλλει 5ημερη εφημερία στο Νοσοκομείο Σάμου – «Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» απαντά ο Γεωργιάδης

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες το βίντεο που ανάρτησε στα social media μία ειδικευόμενη γιατρός, η οποία με δάκρυα στα μάτια κατήγγειλε ότι είναι εξαντλημένη καθώς έκανε 5 ημέρες συνεχόμενη εφημερία στο Νοσοκομείο της Σάμου.

«Είναι Σάββατο, εφημερεύω από την Τρίτη» λέει η γιατρός στο βίντεο, το οποίο τράβηξε ενώ η εφημερία δεν είχε ακόμα λήξει. Περιγράφει τηλέφωνο που δεν σταματά να χτυπά, αδυναμία να ξεκουραστεί ακόμα και στα διαλείμματα, και ψυχολογική εξάντληση. «Φοβάμαι να πάω στο δωμάτιο να ξεκουραστώ γιατί θα με φωνάξουν. Είμαι κουρασμένη, δεν αντέχω άλλο» λέει ακόμη.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Το βίντεο πυροδότησε νέο κύμα αντιδράσεων, ωστόσο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, ξεκαθάρισε ότι «η συγκεκριμένη αγροτική ιατρός βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

Και προσθέτει: «Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

«Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμμία υπερεργασία της και καμμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ.