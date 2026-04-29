Γιατρός καταγγέλλει 5ημερη εφημερία στο Νοσοκομείο Σάμου – «Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» απαντά ο Γεωργιάδης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Γιατρός, Σάμος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες το βίντεο που ανάρτησε στα social media μία ειδικευόμενη γιατρός, η οποία με δάκρυα στα μάτια κατήγγειλε ότι είναι εξαντλημένη καθώς έκανε 5 ημέρες συνεχόμενη εφημερία στο Νοσοκομείο της Σάμου.

«Είναι Σάββατο, εφημερεύω από την Τρίτη» λέει η γιατρός στο βίντεο, το οποίο τράβηξε ενώ η εφημερία δεν είχε ακόμα λήξει. Περιγράφει τηλέφωνο που δεν σταματά να χτυπά, αδυναμία να ξεκουραστεί ακόμα και στα διαλείμματα, και ψυχολογική εξάντληση. «Φοβάμαι να πάω στο δωμάτιο να ξεκουραστώ γιατί θα με φωνάξουν. Είμαι κουρασμένη, δεν αντέχω άλλο» λέει ακόμη.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Το βίντεο πυροδότησε νέο κύμα αντιδράσεων, ωστόσο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, ξεκαθάρισε ότι «η συγκεκριμένη αγροτική ιατρός βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

Και προσθέτει: «Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

«Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης πέντε καλλυντικών προϊόντων 

Ρύθμιση για το clawback μετά τη συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη

Επιδόματα και παροχές Απριλίου 2026: Το απόγευμα η πίστωσή τους από τον ΟΠΕΚΑ – Οι δικαιούχοι

Ετήσια Κανονική Άδεια και αποδοχές: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ – Ποιους αφορά

Η γέννηση αστέρων σταματά 40.000 έτη φωτός μακριά από τον πυρήνα του Γαλαξία μας – Οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν τον λόγο

Πρωτοφανής θερμή εισβολή στην Ανταρκτική μέσα στον χειμώνα – Τι σηματοδοτεί για τις επόμενες δεκαετίες
περισσότερα
16:23 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στην Πάρο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης από τη Γαλλία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/4)...
15:12 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Νέος συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στη Θεσσαλονίκη για έναν νεαρό, ηλικίας...
14:36 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Την Πέμπτη απολογείται στον ανακριτή ο 89χρονος για τις ένοπλες επιθέσεις – «Αν ήθελα να σκοτώσω δεν θα πυροβολούσα στο έδαφος»

Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 89χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις...
14:28 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Καλαμάτα: Εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Στο «μικροσκόπιο» οι καταθέσεις

Εξελίξεις στην υπόθεση του 44χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες σε στάβλο στη δυτική Παρ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς