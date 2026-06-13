Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την σύντροφό του και τον γιο της, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και μόλις ξύπνησε τους αντίκρισε νεκρούς μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η αστυνομική έρευνα, πάντως, από την πρώτη στιγμή είχε καταλήξει ότι στο σπίτι εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν βρισκόταν άλλο άτομο εκτός από τα δύο θύματα και τον φερόμενο ως δράστη.

Με δηλώσεις το Σάββατο (13/6) στο Μega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανάφερε μεταξύ άλλων πως τα εργαστηριακά αποτελέσματα ίσως κρίνουν την τελική έκβαση εξιχνίασης της υπόθεσης.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο να εντοπιστεί γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια των θυμάτων. Οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν αν στα νύχια της 54χρονης υπάρχει DNA του κατηγορουμένου, αλλά και αν υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη στα νύχια του 65χρονου.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της Μαρίας και του Ολύμπιου

Βαθιά η οδύνη στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου. Οι συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον Άγιο Δημήτριο κουνούσαν το κεφάλι τους, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική αυτή εξέλιξη.

«Πήραν τα μυστικά μαζί τους…», «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»… μερικές από τις φράσεις που ακούγονταν στα ανάμεσα στον βουβό θρήνο, δίπλα από τα φέρετρα μάνας και γιου…