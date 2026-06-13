Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του

Ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο της συντρόφου του και του γιου της, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στα εργαστηριακά αποτελέσματα, κυρίως στην ανεύρεση γενετικού υλικού, ενώ η κηδεία των θυμάτων, Μαρίας και Ολύμπιου, τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

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Κοινωνία

Αίγιο, δολοφονία, Ιταλός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, αρνούμενος τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας πως κοιμόταν.
  • Η αστυνομική έρευνα είχε καταλήξει πως στο σπίτι δεν υπήρχε άλλο άτομο, ενώ οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό γενετικού υλικού κάτω από τα νύχια των θυμάτων.
  • Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου, με τους συγγενείς να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική αυτή εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την σύντροφό του και τον γιο της, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και μόλις ξύπνησε τους αντίκρισε νεκρούς μέσα στο σπίτι.

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Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η αστυνομική έρευνα, πάντως, από την πρώτη στιγμή είχε καταλήξει ότι στο σπίτι εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν βρισκόταν άλλο άτομο εκτός από τα δύο θύματα και τον φερόμενο ως δράστη.

Αίγιο: Στην ανακρίτρια ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – Σε κλίμα οδύνης η κηδεία μάνας και γιου

Με δηλώσεις το Σάββατο (13/6) στο Μega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανάφερε μεταξύ άλλων πως τα εργαστηριακά αποτελέσματα ίσως κρίνουν την τελική έκβαση εξιχνίασης της υπόθεσης.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο να εντοπιστεί γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια των θυμάτων. Οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν αν στα νύχια της 54χρονης υπάρχει DNA του κατηγορουμένου, αλλά και αν υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη στα νύχια του 65χρονου.

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της Μαρίας και του Ολύμπιου

Βαθιά η οδύνη στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου. Οι συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον Άγιο Δημήτριο κουνούσαν το κεφάλι τους, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική αυτή εξέλιξη.

«Πήραν τα μυστικά μαζί τους…», «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»… μερικές από τις φράσεις που ακούγονταν στα ανάμεσα στον βουβό θρήνο, δίπλα από τα φέρετρα μάνας και γιου…

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

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