Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα highlights του «ερυθρόλευκου» πρωταθλήματος

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Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-85 στο Game 5 των τελικών και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη σε ένα απαιτητικό παιχνίδι και ολοκλήρωσαν τη σειρά με τον τίτλο.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ σημείωσε 22 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεχώρισε επιθετικά. Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε 21 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα highlights του Game 5