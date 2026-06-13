Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα highlights του «ερυθρόλευκου» πρωταθλήματος

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 89-85 στο Game 5 των τελικών. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

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Αθλητισμός

Φουρνιέ, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-85 στο Game 5 των τελικών και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του.
  • Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, σημειώνοντας 22 πόντους και μοιράζοντας 7 ασίστ.
  • Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεχώρισε επιθετικά, πετυχαίνοντας 21 πόντους με 3/6 τρίποντα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-85 στο Game 5 των τελικών και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη σε ένα απαιτητικό παιχνίδι και ολοκλήρωσαν τη σειρά με τον τίτλο.

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Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ σημείωσε 22 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεχώρισε επιθετικά. Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε 21 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα highlights του Game 5

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