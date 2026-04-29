Λονδίνο: Βίντεο-σοκ από την επίθεση με μαχαίρι κατά Εβραίων – «Αλλάχ Άκμπαρ» κραύγαζε ο δράστης

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λονδίνο επίθεση με μαχαίρι

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας επιτίθεται με μαχαίρι σε ηλικιωμένο άνδρα σε στάση λεωφορείου και καταδιώκει το δεύτερο θύμα του στους δρόμους του βόρειου Λονδίνου, σε μια νέα αντισημιτική επίθεση που συγκλονίζει την πρωτεύουσα της Βρετανίας.

Δύο Εβραίοι άνδρες, ένας 70 ετών και ένας 30 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τις επιθέσεις στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν (Golders Green).


Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικοακουστικό υλικό, ο δράστης φέρεται να κραύγαζε «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια του αμοκ, προτού ακινητοποιηθεί από εθελοντές της ομάδας ασφαλείας Shomrim και συλληφθεί από την αστυνομία με τη χρήση τέιζερ.

Το βίντεο της επίθεσης και οι μαρτυρίες

Το υλικό που δημοσιεύει η Daily Mail δείχνει τον ύποπτο να ορμά σε έναν άνδρα που περίμενε το λεωφορείο, μαχαιρώνοντάς τον μανιωδώς.

Σε άλλο βίντεο, μια φιγούρα φαίνεται να ακολουθεί έναν άνδρα με υπερ-ορθόδοξη ενδυμασία κοντά σε συναγωγή, προτού στήσει ενέδρα σε έναν ακόμη Εβραίο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Πηγή: Χ

Ένας μάρτυρας, ονόματι Σλόμο, περιέγραψε τις στιγμές της σύλληψης του δράστη: «Έφτασα στο σημείο και ο δρόμος ήταν ακόμα ανοιχτός. Υπήρχαν δύο αστυνομικοί και ένα μέλος της Shomrim που χτυπούσαν τον ύποπτο με τέιζερ. Πολίτες βγήκαν έξω και βοήθησαν στην ακινητοποίησή του και μέσα σε ενάμισι λεπτό υπήρχε πολλή αστυνομία».


«Δεν είναι έκπληξη που συνέβη κάτι τέτοιο. Ζούμε με τον αντισημιτισμό, καίνε τα ασθενοφόρα μας και μας παρενοχλούν καθημερινά. Είναι πραγματική ντροπή οι Εβραίοι να αναγκάζονται να ζουν με φόβο στο Λονδίνο», δήλωσε ο Άντριου, κάτοικος της περιοχής.

Αντιδράσεις και ανησυχία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό».

«Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς στην αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τέτοια που έχουμε δει πάρα πολλά πρόσφατα», δήλωσε.

Η βουλευτής Σάρα Σάκμαν τόνισε την ανάγκη για άμεση δράση: «Οι επιθέσεις εναντίον των Βρετανών Εβραίων είναι επίθεση στην ίδια τη Βρετανία. Είναι αδιανόητο οι Εβραίοι να στοχοποιούνται με αυτόν τον τρόπο».

Η «σκιά» του Ιράν

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις λίγα λεπτά μακριά από το σημείο όπου τον περασμένο μήνα πυρπολήθηκαν ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ερευνά τη σύνδεση αυτών των χτυπημάτων με την οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής Ιρανών πληρεξουσίων (proxies).

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 26 συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για τις επιθέσεις σε συναγωγές και φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώ η αστυνομία εργάζεται για την εξακρίβωση της εθνικότητας και του υπόβαθρου του 45χρονου δράστη της σημερινής επίθεσης.

