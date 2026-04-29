Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από συναγωγή – Συνελήφθη ο δράστης

Δύο Βρετανοί Εβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι έξω από συναγωγή στη συνοικία Golders Green του Λονδίνου, σύμφωνα με την εθελοντική οργάνωση άμεσης ανταπόκρισης Shomrim.

Όπως ανέφερε η οργάνωση, ένας άνδρας εθεάθη να τρέχει στην Golders Green Road κρατώντας μαχαίρι και να επιχειρεί να επιτεθεί σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Ακινητοποιήθηκε από εθελοντές

Εθελοντές ασφαλείας της Shomrim κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, μέχρι να φτάσει η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του, κάνοντας χρήση taser.

Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες της Hatzola, εθελοντικής ομάδας της υπερορθόδοξης κοινότητας που ειδικεύεται στην άμεση ιατρική ανταπόκριση.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την κατάστασή τους

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων των θυμάτων.