Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Υπέρ της κατάθεσης πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, τάσσεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η Πλεύση Ελευθερίας θα την συνυπογράψει αλλά και θα συμπράξει με όλες της τις δυνάμεις, σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για τη διαλεύκανση της αλήθειας».

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές-Παρακολουθήσεις και θα συμπράξει σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για την διαλεύκανση της αλήθειας, την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου-εγκλήματος που ονομάζουμε Ελληνικό Watergate και την λογοδοσία των υπαιτίων, όπως σταθερά κάνουμε στη Βουλή από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και όπως δυναμικά πράξαμε και το 2024, στην πρώτη προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου, και το 2025, όταν αποκαλύφθηκε η συνέχιση των παρακολουθήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φέτος, το 2026, από την πρώτη στιγμή που βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, απευθύναμε δημόσιο κάλεσμα στην Αντιπολίτευση, να συμπράξουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες» σημειώνει.

«Αυτονοήτως αυτό θα πράξουμε και τώρα, που για άλλη μια φορά επιχειρείται, μέσα από επιλήψιμες και διαβλητές ψευδο-διαδικασίες, να θαφτεί και να αρχειοθετηθεί μια υπόθεση ορθάνοιχτη, που αποτελεί πληγή χαίνουσα για την Δημοκρατία. Δυστυχώς και πάλι με την ενεργοποίηση δοτών και υπόλογων Εισαγγελικών προσώπων, όπως ο Εισαγγελέας Τζαβέλλας» τονίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον Φεβρουάριο

ΙΣΑ: Ζητά άμεση αναστολή της παρακράτησης του clawback 2023- Στο τραπέζι κινητοποιήσεις

Απώλεια βάρους: Τι να τρώτε για να αισθάνεστε συνέχεια χορτάτοι – Λειτουργεί καλύτερα και από φάρμακα αδυνατίσματος

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% η ανεργία τον Μάρτιο – Δείτε τα στοιχεία

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πρωτοφανής θερμή εισβολή στην Ανταρκτική μέσα στον χειμώνα – Τι σηματοδοτεί για τις επόμενες δεκαετίες

Χαμός με βίντεο που δείχνει αστροναύτη της NASA να δυσκολεύεται να περπατήσει μετά το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη
περισσότερα
13:49 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Συνάντηση Πιερρακάκη – Ντάισελμπλουμ – «Με κάνει ιδιαίτερα περήφανο που ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει πλέον του Eurogroup»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup και δήμαρχο του Αϊντχόβε...
13:31 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ανδρουλάκης: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές,...
11:28 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ανδρουλάκης: Δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη και ελέγχει τη ροή του χρήματος

Για θεσμική παρακμή και υπονόμευση του Κράτους Δικαίου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ –...
11:16 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Γιώργος Αυτιάς: Τέλος οι χρηματοδοτήσεις στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα

«Σαφές μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε στην Τουρκία», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γι...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς