Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές

Υπέρ της κατάθεσης πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, τάσσεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η Πλεύση Ελευθερίας θα την συνυπογράψει αλλά και θα συμπράξει με όλες της τις δυνάμεις, σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για τη διαλεύκανση της αλήθειας».

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές-Παρακολουθήσεις και θα συμπράξει σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για την διαλεύκανση της αλήθειας, την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου-εγκλήματος που ονομάζουμε Ελληνικό Watergate και την λογοδοσία των υπαιτίων, όπως σταθερά κάνουμε στη Βουλή από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και όπως δυναμικά πράξαμε και το 2024, στην πρώτη προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου, και το 2025, όταν αποκαλύφθηκε η συνέχιση των παρακολουθήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φέτος, το 2026, από την πρώτη στιγμή που βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, απευθύναμε δημόσιο κάλεσμα στην Αντιπολίτευση, να συμπράξουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες» σημειώνει.

«Αυτονοήτως αυτό θα πράξουμε και τώρα, που για άλλη μια φορά επιχειρείται, μέσα από επιλήψιμες και διαβλητές ψευδο-διαδικασίες, να θαφτεί και να αρχειοθετηθεί μια υπόθεση ορθάνοιχτη, που αποτελεί πληγή χαίνουσα για την Δημοκρατία. Δυστυχώς και πάλι με την ενεργοποίηση δοτών και υπόλογων Εισαγγελικών προσώπων, όπως ο Εισαγγελέας Τζαβέλλας» τονίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

