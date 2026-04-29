Καλαμάτα: Εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Στο «μικροσκόπιο» οι καταθέσεις

Εξελίξεις στην υπόθεση του 44χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες σε στάβλο στη δυτική Παραλία της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος και διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου, όπου φιλοξενούνταν το θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη κόρη του ηλικιωμένου και ο Αλβανός σύντροφός της, ήταν εκείνοι που βρήκαν τον 44χρονο νεκρό στον στάβλο, ενημερώνοντας στη συνέχεια τις αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι καταθέσεις της 50χρονης και του 47χρονου συντρόφου της, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του 44χρονου.

Το θύμα ήταν κάτοικος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση φυτείας κάνναβης το 2019, σε περιοχή της Αχαΐας.

Πληροφορίες που μετέδιδε νωρίτερα η eleftheriaonline.gr ανέφεραν ότι οι αρχές φαίνεται να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, εκτιμώντας ως πιθανότερο σενάριο αυτό της ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, ερευνώνται όλα τα σενάρια.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν την σχέση των εμπλεκομένων, αλλά και τους λόγους παρουσίας του θύματος στη Μεσσηνία, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης.