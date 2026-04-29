Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

φορολοταρία

Έγινε από την ΑΑΔΕ η 55η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές μηνός Μαρτίου. Επίσης επισημαίνεται πως αναδείχθηκαν 556 τυχεροί που θα λάβουν τους λαχνούς της φορολοταρίας.

Ειδικότερα:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Οι λαχνοί

Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

